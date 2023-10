SM Caen : un nul à Bordeaux qui peut faire du bien aux têtes ?

C'était un peu le bal des éclopés mardi soir entre deux équipes en mal de confiance : d'un côté un Bordeaux sous la pression de ses tribunes et d'une montée quasi impérative. De l'autre un Stade Malherbe Caen sans le moindre point marqué lors de quatre dernières journée.

Si au sortir de la rencontre, les deux formations ont partagé les points (1-1), c'est David Guion qui a été le grand perdant faute d'avoir des joueurs offensifs en réussite.

"Qu'est ce que vous voulez que je reproche à mon équipe, regrettait attristé le coach bordelais en sortant seul du Matmut Atlantique. On a tout eu, on a bloqué toutes les transitions. On a fait des centres, des frappes, de l'approche dans l'axe... Malheureusement il n'y a pas eu cette victoire au bout. Mon équipe manque de confiance actuellement, ce qui fait que ce match là dans quelque temps avec la confiance je pense qu'on le gagnera 3-1 ou 4-1."

Car si le foot se joue avec les pieds , il se joue aussi beaucoup dans les têtes. On n'ose imaginer dans quel état d'esprit seraient ressortis les Caennais d'une cinquième défaite. "L'impact psychologique a de l'importance dans le foot, confirme le latéral du SMC Valentin Henry. Et on constate que , quand on est défaillant sur un , deux ou trois résultats, l'aspect psychologique rentre de plus en plus en compte. Ca montre aussi la qualité de notre groupe d'aller chercher dans la tronche les ressources pour pouvoir faire un résultat à Bordeaux. Ce n'est pas anodin non plus, il ne faut pas le négliger. On a réussi à faire le dos rond avec notre état de forme actuel."

Alors oui Caen a repoussé les assauts grâce à un excellent Anthony Mandréa dans les buts. Oui, Malherbe a encore eu du mal à garder le ballon au milieu du terrain et n'a pas eu le moindre tir en seconde période. Mais l'important était bien de se remettre la tête à l'endroit.

Le nul à Bordeaux va enlever un poids des épaules des Caennais à défaut de résoudre les soucis d'effectifs (Absences de Mathias Autret à Bordeaux et sortie sur blessure de Brahim Traoré, suspension à venir de Valentin Henry et convalescence de Bilal Brahimi). Il reste un dernier coup de collier à Rodez ce samedi avant la trêve internationale. Il sera important de confirmer chez les Sang et Or ce point obtenu à Bordeaux. "C'est ça le foot, acquiesce Brahim Traoré. On n'a pas trop le temps de savourer. va falloir être fort dans les têtes pour pouvoir aller chercher un point ou une victoire à Rodez."