Un nul au goût d’exploit pour l’ACA sur la pelouse du PFC

Ajaccio, France

90e+3. Plus qu’une minute de temps additionnel à disputer, le PFC mène 1-0 depuis la 33e grâce à Lalaïna Nomenjanahary. Johan Cavalli, entré en jeu un quart d’heure auparavant pour son retour après deux mois d’absence, est au coup-franc, complètement excentré côté droit, à 25 mètres de la cage parisienne. Plutôt que de la mettre dans la boîte, le gaucher de 37 ans, dont le coup d’œil et la vista ne sont plus à présenter, sert en retrait Mathieu Coutadeur à l’entrée de la surface de réparation. Contrôle, frappe enroulée limpide, poteau rentrant, égalisation 1-1 face à un prétendant à la montée. Et la joie de tout le banc acéiste qui, comme son équipe, aura souffert pendant une grande partie de la rencontre.

Souffrance en première période

Refaisons le film. L’ACA, 14e avant le coup d’envoi, se déplace sur la pelouse du 4e le Paris FC, au stade Charléty. Un gros morceau, puisque le PFC, un point de retard seulement sur le podium, a engrangé 21 points sur 30 possibles au cours des dix derniers matches, soit six victoires, trois nuls et une défaite. La meilleure défense du championnat est également intraitable à domicile, avec un seul revers contre six succès et quatre partages de points. Autant dire que les Corses, bien qu’également en forme avec une seule défaite depuis le mois de décembre (quatre victoires, trois nuls), s’attendaient à souffrir.

#PFCACA Le 11 de départ ajaccien : Leroy, Hergault, Choplin, Boé-Kane, Cabit, Coutadeur, Dembélé, Lejeune, Laci, Nouri (c), Mendes



Remplaçants : Sollacaro, Michelin, Sawai, Cavalli, Tramoni, Zady pic.twitter.com/6sMwwYoCnM — AC Ajaccio (@ACAjaccio) February 15, 2019

Et c’est exactement ce qu’il s’est passé. Durant la première période, les Blanc et Rouge (qui évoluaient en orange) furent sevrés de ballons (près de 65% de possession de balle pour le PFC) face à un bloc parisien bien regroupés et faisant circuler le cuir de façon intelligente. Après quelques banderilles du PFC dont une sur coup avant le quart d’heure de jeu par le remuant latéral gauche Romain Perraud, c’est Lalaïna Nomenjanahary qui est sorti de sa boîte pour intercepter une passe de Yann Boé-Kane plein axe à 35 mètres du but, avant de battre Jérémy Choplin à la course puis tromper Benjamin Leroy du plat du pied (1-0, 33e). Et quand on sait que le PFC ne perd jamais lorsqu’il ouvre le score à domicile cette saison et qu’à l’inverse, l’ACA est incapable de gagner lorsqu’il concède le premier but à l’extérieur, on avait de quoi craindre pour les Ajacciens.

Olivier Pantaloni, coach de l'ACA, a dégainé ses changements en fin de match, dans le dernier quart d'heure. L'entrée de Johan Cavalli, passeur décisif sur l'égalisation, sera probante. © Maxppp - Lionel Vadam

Incapable de répondre à l’intensité physique adverse, l’ACA a également eu toutes les peines du monde à se procurer des occasions dangereuses, à l’image d’un Joseph Mendes transparent (16 ballons touchés, sept ballons perdus et 58% de passes réussies avant son remplacement à la 75e) qui n’aura pas fait oublier l’absence de Ghislain Gimbert, le co-meilleur buteur d’Ajaccio avant ce match, suspendu hier soir. Prestations compliquées également pour Quazim Laci ou encore du capitaine Riad Nouri, pas dans leur assiette face à l’entrejeu parisien, à l’inverse d’un Alliou Dembélé au four et au moulin pour compenser les espaces du milieu ajaccien, sans oublier Benjamin Leroy, décisif à trois reprises en première période dans sa cage.

La belle série continue

Malgré tout, les Blanc et Rouge se réveillèrent après la pause en termes d’intensité et d’idées. Rééquilibrant la possession, ils prirent petit à petit l’emprise de la rencontre, s’installant dans la moitié de terrain du PFC qui ne cessait de reculer. Jusqu’au premier tir cadré de l’ACA grâce à Matteo Tramoni pour son premier ballon (86e). Ajaccio n’allait ensuite plus jamais resserrer son étau. La suite, on la connaît, but libérateur et égalisateur de Mathieu Coutadeur, sa cinquième réalisation en neuf rencontres, au bout du bout.

Grâce à ce match nul, qui prolonge la belle série de l’ACA (une seule défaite en neuf matches), les hommes d’Olivier Pantaloni atteignent la barre des 30 points et grimpe d’une place au classement. Remontée fantastique des joueurs acéistes, 18e début décembre, et désormais 13e en championnat. Avec provisoirement 10 points d’avance sur Béziers, le barragiste (qui se déplace chez le leader Metz lundi), le maintien semble en bonne voie si les Corses maintiennent la cadence. Confirmation attendue vendredi prochain à 20h à François-Coty, contre l’AJ Auxerre, 12e avec trois points d’avance sur l’ACA.

La réaction d'Olivier Pantaloni, entraîneur de l'ACA

"Je pense que sur la seconde période, on a été très dominateurs. On a été un peu plus attentistes en première, même trop à mon sens, avec peu de mouvements. On craignait cette équipe, donc on n’a pas produit énormément de jeu. Mais après la pause, ça a été beaucoup mieux. On est allé les chercher un petit peu plus haut, et cela nous a permis d’avoir une emprise sur le jeu. Sans se créer énormément d’occasions, mais tout de même des situations intéressantes, qui sont récompensées en fin de match par ce coup de pied arrêté. C’est vrai que depuis le début de la saison, chaque fois que l’on a été mené au score, on n’a jamais su revenir, encore moins gagner. On a senti dès l’entame de la seconde période l’ambition d’aller au moins chercher l’égalisation tout en étant rigoureux. Je trouve qu’à la récupération du ballon des Parisiens, on a toujours été présent et proche de l’adversaire pour les empêcher d’être pris en contre et d’encaisser ce second but qui aurait vraisemblablement condamné tous nos espoirs. Sur le plan offensif, on doit s’améliorer. On a trouvé une certaine stabilité sur le plan défensif même si ce soir, on commet une erreur grossière sur le premier but. Offensivement, on doit être beaucoup plus dangereux au cours d’une rencontre pour espérer davantage."