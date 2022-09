Un nul pas si nul pour le Gym !

On a craint le pire sur les coups de 18h lorsque les premiers incidents ont éclaté à l'Allianz Riviera où une centaine de supporters cagoulés ont voulu en découdre avec le kop niçois. Menace d'un report de la rencontre, flou artistique dans la fumée des lacrymos jusqu'à l'annonce : le match aura bien lieu avec une heure de retard !

Et à l'arrivée, heureusement que cette rencontre s'est jouée puisqu'au terme des 90 minutes de jeu, on aura vu un visage méconnu du Gym cette saison et que l'on espère revoir dès dimanche à Ajaccio. Et que dire de cette connexion Delort-Laborde. Andy qui transforme le pénalty égalisateur et Gaëtan inarrêtable dans un système prometteur.