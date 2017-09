Un OM légèrement remanié ce jeudi à Salzburg, en Europa League ?

L'OM espère bien garder la tête de son groupe en Europa League ce jeudi, à Salzburg. Rudi Garcia va-t-il donner sa chance à des joueurs moins utilisés jusqu'ici ?

C'est bien connu, on ne change pas une équipe qui gagne. Et c'est le même 11 marseillais qui vient de s'imposer à 2 reprises en Ligue 1, à Amiens (2-0) puis face à Toulouse (2-0). Mais en Europa League ce jeudi, Rudi Garcia pourrait bien procéder à une légère rotation de son effectif, alors que Marseille est en tête de son groupe depuis son succès contre les turcs de Konyaspor

Bluff ? Peut-être. Toujours est-il que Bouna Sarr a été le joueur désigné pour se présenter face aux médias ce mercredi. Un signe qui pourrait laisser entendre que l'ancien messin (Seulement 1 titularisation en 4 matchs de Ligue 1 cette saison, + 1 match européen) aura sa chance en Autriche. A quel poste ? Visiblement celui d'arrière droit, où Rudi Garcia lui promet une belle reconversion, et où le seul Hiroki Sakaï ne pourra à lui seul assurer toute la saison à venir.

"C'est un poste où j'ai été repositionné en préparation. Le coach estime que j'ai les qualités pour évoluer à ce poste ; j'y ai pris goût petit à petit, il me plaît, çe ne me dérange pas de défendre et on connaît mes qualités pour attaquer. C'est un bon compromis pour moi" Bouna Sarr