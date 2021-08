Un OM new look, et très ambitieux, lance sa saison à Montpellier

Le souhait est présidentiel, l’exigence émane, elle, du propriétaire. Pour Pablo Longoria, _"_l'objectif minimum est d'entrer en Ligue des Champions. L'argent du foot se trouve dans cette compétition selon le président olympien. On connait l'exigence de Marseille, de nos supporters. On doit être à ce niveau d'attente et faire le maximum dont nous sommes capables."

Objectif podium pour le président de l'OM Pablo Longoria Copier

Une qualification pour la plus belle des compétition de clubs, soit l'une des deux premières places, la troisième dirigeant vers les barrages, voilà le cœur de cible de cet OM new look, aux changements importants (une douzaine de départs, sept recrues). Franck McCourt, lui, l'érige en nécessité. Pour des raisons économiques. Car le boss américain n'a plus trop envie de mettre la main au porte-monnaie. Sampaoli connait la destination. A lui de faire que son OM, qu'il souhaite très offensif (cinq attaquants en ce début de saison), prenne la bonne direction.

Milik, Alvaro, Caléta-Car absents

Le premier point de passage s'arrête, ce dimanche soir, à Montpellier, où aucune équipe visiteuse ne s'attend à passer une soirée tranquille. D'autant que l'OM sera privée de son buteur Milik, absent un mois et demi, de ses défenseurs Alvaro (suspendu) et Caléta-Car, touché par le virus.

L'OM qui pourra compter sur son chaud public cette saison

L'un des atouts de l'OM cette saison sera le retour de son chaud public au stade Vélodrome © Maxppp - SPEICH Frédéric

Mandanda :"Sur le papier, on est pas mal!"

L'OM a donc la pression, pour ses débuts devant les 13 500 spectateurs présents dans l'Hérault (dont 300 supporters "officiels" de l'OM).

Steve Mandanda, capitaine de l'OM: "sur le papier, on est pas mal!" Copier

Et Steve Mandanda croit en ce groupe au nouveau visage, renforcée par sept recrues. "C'est une bonne chose, il y avait besoin de changer. Et cela a été très bien fait selon le gardien et capitaine provençal, qui débute sa 14ème saison avec le maillot blanc et bleu. Il y a un groupe assez équilibré avec des joueurs d’expérience et de jeunes joueurs qui ont déjà un vécu. Cela a l'ait de bien fonctionner avec ce que demande le coach. C'est donc une bonne chose. Maintenant, il n'y a que les résultats qui diront si c'est un bel effectif. Mais au départ, sur le papier, on est pas mal!"

Les amoureux de l'OM se contenteraient d'une place sur le podium Copier

Invaincue en préparation, avec 5 succès et 2 résultats nuls, l'OM est monté en puissance, avec une dernière sortie prometteuse, samedi dernier, face aux espagnols de Villaréal (2-1). De quoi faire saliver ses supporters au moment des trois coups de la saison. _"_La préparation a été plutôt bonne, même meilleure que celle que l'on espérait apprécie Jorgé Sampaoli. Mais pour l’entraîneur olympien,"il ne faut pas oublier que l'on forme une nouvelle équipe. Il y aura donc quelques difficultés en ce début de saison. Mais on a beaucoup d'envie, en raison, aussi, de cette préparation très bonne."

En s'imposant à Montpellier, qui vise les places européennes, l'OM enverrait un message fort aux autres formations de Ligue 1. De quoi tracer les premiers mètres d'un parcours vers le podium annoncé tortueux.