Un OM solide à Amiens, c'est déjà ça de gagné

2 éclairs de la foudre Clinton Njie font le bonheur de l'OM. Le camerounais a plié à lui seul la rencontre à Amiens, pour le compte de la 6e journée de Ligue 1 ce dimanche. Marseille relève la tête après 2 lourdes défaites en championnat.

Marseille respire. Après son succès contre Konyaspor en Europa League 3 jours plus tôt, l'OM confirme sa solidité retrouvée. A défaut d'être brillants, les hommes de Rudi Garcia ont au moins le mérite d'être à nouveau efficaces.

5 buts en 4 matchs pour Njie

Il est peut-être bien le buteur que l'OM n'osait plus espérer. Clinton Njie s'est montré d'une efficacité redoutable au stade de la Licorne. Après une première période équilibrée et marquée surtout par l'intensité des duels, l'attaquant camerounais a fait plier l'ASC en quelques secondes. 2 buts (53e et 55e minutes) d'abord sur un centre au cordeau de Hiroki Sakaï, puis sur une passe de Florian Thauvin.

"A la mi-temps, le match nul était logique. A la fin la victoire de l'OM est sans contestation possible. On a au moins répondu au niveau d'exigence athlétique de l'ASC. C'est là-dessus qu'on a gagné le match" Rudi Garcia, entraîneur de l'OM

Clinton Njie porte ainsi son total à 5 réalisations en Ligue 1 depuis le début de saison. Pas mal, plutôt très fort même pour un joueur loin d'être promis à une place de titulaire jusqu'ici.