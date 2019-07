Un onze type ce soir pour l'OGC Nice contre Burnley ?

Nice, France

L'odeur de la Ligue 1 commence à se faire sentir alors que le mois d'août pointe le bout de son nez. Mais on ne peut pas dire que l'OGC Nice soit en ordre de bataille pour entamer le championnat. Privé de recrue (hormis la signature du contrat pro de Khephren Thuram) et de sa révélation de la saison passée Youcef Atal, qui se remet d'une blessure à l'épaule contractée à la CAN, le Gym vit un été compliqué.

Benitez et Atal seuls absents

Le rachat qui tarde à être officialisé bloque toujours le mercato, dans les deux sens et les premiers matchs amicaux alternent entre le "décevant"(défaites face à Thoune, Standard de Liège et Cardiff) et "l'encourageant" (victoires contre le PSV Eindhoven et Boavista). Trois défaites, deux victoires, et un constat : le Gym a toujours autant de mal à se créer des occasions.

Lors de sa seule prise de parole de l'été, le 1er juillet dernier, le jour de la reprise de l'entraînement, Patrick Vieira avait répété le besoin de recruter un avant-centre. Depuis, il doit composer avec les mêmes joueurs que la saison passée et la moyenne d'âge de son groupe a encore chuté avec le départ de Christophe Jallet (35 ans) vers... Amiens, premier adversaire du Gym en Ligue 1 le 10 août à l'Allianz Riviera.

Encore 180 minutes de jeu avant la reprise

Ce mardi soir, face à Burnley, 15e de Premier League la saison passée, coach Vieira pourrait aligner une équipe proche de celle qui démarrera le championnat. Hormis le gardien Walter Benitez, légèrement blessé et qui ne participe pas au stage de préparation en Angleterre cette semaine, les autres cadres pourraient être alignés dans un onze qui pourrait ressembler à ça : Clementia - Burner, Hérelle, Dante, Sarr - Lees-Melou, Tameze, Danilo - Saint-Maximin, Sacko, Ganago.

Il restera ensuite un dernier match amical samedi face au club allemand de Wolfsburg. Et puis il sera déjà l'heure d'attaquer le championnat. Le temps presse...