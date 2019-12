Un Père Noël généreux pour le Nîmes Olympique ?

Nîmes, France

Rouge et blanc, comme le maillot du Nîmes Olympique. Mais rouge et blanc aussi comme.. le costume du Père Noël aussi ! Et ils aimeraient bien le voir passer cette semaine, le vieux barbu, les supporters des Crocos. Ils souffrent depuis le début de saison. Des recrues, c'est ce que beaucoup attendent à Nîmes. Pas un seul, mais bien plusieurs renforts cet hiver c'est bien l'espoir des fans du Nîmes Olympique, pour croire au maintien en fin de saison

Bruno Pichon habite près de Quissac. Et il est vient supporter les Crocos à chaque rencontre aux Costières avec son fils C'est un vrai passionné : "L'amour du maillot, les joueurs l'ont encore, dit-il. Mais il faudrait retrouver 2 ou 3 milieux de terrain et 2 attaquants. On a perdu trop de joueurs cet été, qui font banquette dans leurs clubs d'ailleurs, à part Savanier et Bouanga. Ces joueurs qui sont partis nous feraient beaucoup de bien"

"Le Père Noël ? Il faut y croire. Ce serait le plus joli cadeau que le président (Rani Assaf) puisse faire à la ferveur nîmoise. Le club le mérite. Quand le président est arrivé au club, il a su faire ce qu'il fallait (..) je pense qu'il a pris conscience des énormes erreurs qu'il a faites ; il a eu des œillères." Bruno, fan des Crocos

C'est la trêve hivernale. Le Nîmes Olympique reprend la compétition le premier week-end de janvier, avec un 32e de finale de Coupe de France et un déplacement à Tours. Le premier match de championnat en 2020 est programmé le week-en suivant, avec la réception de Reims (11 janvier).