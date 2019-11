Un petit OM conserve sa deuxième place en Ligue 1

Toulouse, France

Longtemps, on a cru que l’OM allait encore lâcher bêtement des points en route. Longtemps on a cru que sa difficulté face aux relégables allait se répéter. Puis, en un instant, les marseillais se sont mis à jouer, pour marquer et l'emporter.

C’est à l’image du groupe, on n’a rien lâché! Valentin Rongier, milieu de terrain de l'OM

"C’est une très belle soirée se réjouit le défenseur Bouba Kamara. On voulait se tester pour savoir si, après Lille et Lyon, on n’était présent que dans les gros matches et si on pouvait maintenir cette envie. On l’a prouvé. On a mis du temps à marquer, mais ensuite, les espaces se sont ouverts."

A un joueur de plus pendant la seconde période, les olympiens ont ronronné avant de se secouer. Les entrées de Radonjic et Germain, en fin de match, provoquent le déclic. Les deux joueurs font partie des marseillais présents sur l’action conclue par l’ouverture du score de Bénédetto, sur un service en or de Payet (76e).

« C’est à l’image du groupe, on n’a rien lâché, comme on le fait depuis un certain temps et on a été récompensé se félicite Valentin Rongier, encore omniprésent dans l'entre-jeu marseillais. Il n’y a donc pas de chance. On l’a provoquée. »

Bénédetto retrouve le chemin des filets et lance l’OM

Les toulousains, finalement plus dangereux en infériorité numérique, obligeant Mandanda à un arrêt de malade sur sa ligne à 0-0, et qui pensaient tenir un point, sont KO. L’OM double la mise dans la foulée, grâce à un solo de Radonjic (79e).

"On envoie aussi un signal" Bouna Sarra, défenseur de l'OM

Les marseillais auraient même pu inscrire un but de plus par Radonjic ou Rongier. Mais ce succès suffit à les rendre heureux. "Ce n’est pas notre meilleur match, mais il était important. conclut Bouna Sarr. On envoie aussi un signal. C’est ce qui nous manquait jusqu’à présent, un victoire à l’extérieur face à ce genre d’équipe. C’est de bonne augure pour la suite."

Car l'OM reste 2e, avec 25 points après 14 journées et avant de recevoir Brest, vendredi. Une occasion en or de faire le break.