Un petit OM fait un grand 2e

Marseille, France

André Villas-Boas voulait "9 points d'avance sur Lille" avant d'aller défier les Dogues, 4es, dans le Nord dimanche prochain. L’entraîneur olympien n’imaginait peut-être pas qu'il en compterait même 8 de plus sur Rennes, le 3e, accroché dans le derby breton (0-0 face à Brest) ce samedi soir. Car son OM s'impose pour la deuxième fois de la semaine.

Le contrat est donc doublement rempli donc par ses ouailles, pas dans un grand soir, mais victorieux, quand même, d'un TFC débarqué dans les Bouches-du-Rhône sans son bonnet d'âne. Un petit OM se sort une nouvelle fois d'une rencontre compliquée.

Hauteur d'une prestation collective intéressante et, du coup, encourageante, les toulousains sont surtout accompagnés de la malchance du dernier, entre poteau dès la 23e seconde, blessure de leur gardien Kalinic en première période et occasions manquées, plutôt sorties par un grand Mandanda une nouvelle fois.

_"_C’était dur, on avait une équipe en face très regroupée relate calmement le minot Bouba Kamara. Il nous fallait un éclair de génie pour nous sortir de cette situation. On l'a fait avec Dim (Dimitri Payet)". Auteur d'un 8ème but en Ligue 1 splendide, d'une frappe en lucarne, d'entrée de seconde période (51e), Payet libère son équipe et les 54 000 spectateurs du Vélodrome.

_"_On n'a pas été bon tactiquement en première période. On était désorganisé admet Maxime Lopez, titulaire au profit de Valentin Rongier, remplaçant. On a rectifié cela sur le fil de la première période et en deuxième. C'est limite le match le plus compliqué que l'on ait eu ces derniers temps. Il y a eu pas mal de fatigue chez les joueurs qui ont enchaîné les trois matches. C'est donc bien que l'on ait gagné."

5e match de suite en L1 sans prendre de but, 8 points d'avance sur Rennes, le 3e

Fatigué, chahuté, pas terrible dans le jeu, sauvé par le bon Dieu, l'OM, ultra solide, est finalement toujours-là. Les olympiens, auteurs d'un 12ème match d'affilée sans défaite en championnat, consolident sont plus que jamais leur 2ème place.

Avec un tel pécule, 49 points en 24 matches, et une telle avance (8 points sur Rennes, le 3e), ils peuvent se concentrer pleinement sur leur quart de finale de Coupe de France à Lyon, mercredi.