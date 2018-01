Paris, France

Trois jours après son carton en coupe de France face à Rennes (6-1), le PSG n'a pas rendu la même copie en coupe de la ligue. Au stade de la licorne, le PSG a battu Amiens 2 à 0 mais le match a été plus accroché, plus rugueux. Buts pour les parisiens en deuxième mi-temps de Neymar (52' sp) et Rabiot (78'), un succès qui permet au club de la capitale de continuer sa route dans une compétition dont il est détenteur du titre. Les demi-finales se joueront le 30 et 31 janvier prochain.