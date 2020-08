Un point c'est tout pour le Clermont Foot, lors de la reprise de la Ligue 2

C'était un match de rentrée, après six mois sans jouer, suite à l'arrêt de la saison précédente. Et cela s'est ressenti sur le terrain. "Les amicaux ne remplacent pas la Ligue 2. Physiquement, c'était dur", témoignait Jim Allevinah, qui n'a pas ménagé ses efforts. Et forcément, deux mots revenaient à la bouche des joueurs et du staff après ce match : "mitigé" et "frustrant".

Dans un match où les joueurs ont mis beaucoup d'intensité, multipliant parfois les fautes, chaque équipe a eu ses occasions, sollicitant les gardiens à plusieurs reprises, mais manquant surtout cruellement de précision et de lucidité dans le dernier geste. Pascal Dupraz, l'entraîneur caennais, a d'ailleurs félicité les deux gardiens pour leur match.

Le coach du Clermont Foot, Pascal Gastien, a préféré retenir une entrée en matière "correcte", un bon point pris pour démarrer cette nouvelle saison de Ligue 2, après tant de temps sans jouer. Satisfaction aussi, pour tout le monde, de jouer face aux supporters, tous masqués mais bien présents au stade Montpied.

Prochain match samedi prochain dans le Nord pour le Clermont Foot. Les joueurs y défieront le promu Dunkerque, qui a battu Toulouse, relégué de Ligue 1, ce samedi soir (0-1).