Un point qui compte pour le FC Metz

Les Grenats ont mis un coup d’arrêt à une série de six rencontres de Ligue 1 perdues. Ils rapportent de Toulouse un bon point, celui du match nul 0-0 qu’ils ont arraché malgré un carton rouge. malgré cela, l'écart se creuse en bas du classement de la Ligue au bout de 13 journées.

Les footballeurs messins arrachent enfin un point dans ce championnat de Ligue 1. Ils ont obtenu le 0-0 à Toulouse lors de la 13e journée alors que Fallou Diagne a été expulsé dès la 24e minute. Certes, ils restent campés à la dernière place avec désormais quatre points, et huit points de retard sur le 18e. Mais ce petit point met fin à une série de six défaites consécutives. C’est le premier point sous l’ère Frédéric Hantz qui dirigeait sa deuxième rencontre.

Les Messins pouvaient même espérer l’emporter dans cette fin de rencontre débridée. Le gardien toulousain a sorti de grandes parades face à Nolan Roux et Opa Nguette. Mais ce match nul, les Grenats le doivent également à Thomas Didillon, lui aussi auteur de plusieurs arrêts réflexes. "Il était temps (de prendre un point NDLR)" a réagit le gardien messin en sortant du terrain. "C'est peut-être le match nul du renouveau" espéré le défenseur Jonathan Rivierez.

Ce point est une satisfaction pour Frédéric Hantz

Finalement, l’expulsion sur un tacle de Fallou Diagne dès la 24e minute de jeu n’a pas déstabilisé l’équipe. C’est ce que demandait Frédéric Hantz, plus de constance, de force mentale : "Ce point est une satisfaction même si nous aurions pu l'emporter. Depuis le début de saison, Metz manquait de constance dans l'engagement et là, j'ai eu des réponses positives aux questions que je me posais avant le match. Si on joue comme ça, on gagnera très rapidement".

De son côté, l’entraineur toulousain, Pascal Dupraz a félicité les Messins pour leur qualité de jeu.

Les plus de France Bleu Lorraine

Le FC Metz n'a rien lâché collectivement, après l'expulsion de Fallou Diagne

Le gardien Thomas Didillon, impérial dans ses cages

La hargne de Renaud Cohade dans l'entrejeu messin

France Bleu Lorraine a regretté

Les occasions manquées du FC Metz, à cause notamment du portier de Toulouse

L'arbitrage de Hakim Ben El Hadj

Le peu d'ambiance du Stadium

Le problème est que les résultats des concurrents directs au maintien ne sont pas favorables au FC Metz (voir ci-dessous), l'écart se creuse, désormais 8 points avec Lille le 18e. Prochaine rencontre, samedi 25 novembre à 20 heures au stade Saint-Symphorien face à Amiens (avec un tarif unique à 8 euros).

