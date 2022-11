Coupe du monde : un Poitevin s'apprête à partir supporter les Bleus au Qatar

En raison des polémiques, il préfère garder l'anonymat. Mais il a accepté de nous raconter son périple à venir et sa passion de l'équipe de France . Patrick* ne boycottera pas la coupe du monde. Cet inconditionnel des Bleus ira même au Qatar. Avec son groupe "Les irrésistibles", le Poitevin a réservé sa place pour le mondial de longue date via l'agence lyonnaise "Couleurs voyage".

Lui qui était au Brésil ou en Russie ira au Qatar. "Dimanche 20 novembre, je dois prendre le train direction Paris avec un ami. Lundi matin, on décolle de Charles de Gaulle direction Doha. Mardi, ce sera le premier match contre l'Australie". Pour cet événement, Patrick a cassé la tirelire, avec un budget "de plusieurs milliers d'euros" qui lui permettra d'assister à tous les matches des Bleus jusqu'à la finale si la Fance venait à se qualifier jusque-là.

Peut-être la possibilité de voir jusqu'à trois matches par jour

Avec des tarifs deux fois plus chers qu'en Russie, ce mondial est un gros investissement pour les passionnés mais l'amour du maillot bleu va bien au-delà. Pour l'hébergement, plutôt que l'hôtel, Patrick aura droit à un appartement qu'il partagera avec d'autres supporters tricolores. Selon le parcours des troupes de Didier Deschamps, il a prévu de rester au minimum dix jours sur place. Un mois complet si la finale est au rendez-vous pour les champions du monde en titre...

"Je ne me ferme pas non plus la possibilité d'aller voir d'autres affiches si je trouve des billets. Les stades étant très proches, certains disent qu'on pourrait assister à deux voire trois matches sur une seule journée"__. Patrick ne cautionne pas pour autant la politique du pays hôte et les conditions d'attribution de cette compétition. Mais sa passion du foot l'emporte. Et il est persuadé que si les résultats des Bleus suivent, l'engouement viendra très rapidement.

*son prénom a été modifié.