Un premier gros test pour Amiens en quart de finale de Coupe de France de hockey-sur-glace

Amiens reçoit Gap ce soir en quart de finale de la Coupe de France de hockey-sur-glace. Tenants du titre, les Gothiques veulent retourner à Bercy pour le final four de février. Ce duel face aux Rapaces est un premier gros test dans la compétition.

Amiens, France

"On ne peut pas vraiment tirer de conclusion de ce match", déclarait Jérémie Romand après l'entrée en lice tonitruante d'Amiens en Coupe de France en octobre, en seizième de finale face à Reims (14-1). Les Gothiques n'ont pas non plus beaucoup forcé pour battre Asnières au tour suivant (11-1). Comme la saison dernière, Amiens a balayé des équipes de divisions inférieures pour se frayer un chemin vers les hauts sommets de la Coupe de France.

Ce soir, en quart de finale de l'édition 2019-2020, Amiens va se frotter à une équipe de Ligue Magnus pour une place dans le dernier carré de la Coupe. Les Gothiques, actuels troisièmes du championnat reçoivent Gap (20H15). Les Rapaces eux déçoivent cette saison et pointent actuellement au neuvième rang du classement.

Axel Prissaint défenseur des Gothiques d'Amiens Copier

Mais méfiance tout de même pour les Gothiques. "C'est le premier gros test", pour Axel Prissaint. Le défenseur Amiénois qui prévient que "même si ce n'est pas leur meilleure saison, Gap est dangereux. On se souvient de Lyon la saison dernière, ils étaient tenants du titre, neuvième du classement et ils nous ont tenu tête jusqu'au bout".

En route pour Bercy ?

La route du final four de Bercy, prévu le 15 et 16 février passe donc par un succès ce soir au Coliseum. Les Gothiques ont pour ambition de conserver la Coupe de France. "Deux années de suite ce serait vraiment top, on va tout faire pour", glisse Axel Prissaint.

Les autres affiches de Coupe de France

Roanne - Nice

Neuilly/Marne - Mulhouse

Rouen - Anglet

Cette saison, Amiens a déjà affronté Gap à deux reprises et s'est imposé à chaque fois. D'abord à domicile (3-1) en septembre avant une nouvelle victoire (2-3) dans les Alpes en novembre. Les deux équipes se retrouveront également le 30 décembre en championnat.