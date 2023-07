Un premier match de préparation pour l'US Orléans foot contre Clermont-Ferrand

Un premier match de préparation contre une équipe de Ligue 1. Ce samedi 15 juillet, les footballeurs de l'US Orléans affrontent Clermont-Ferrand à Moulins (Allier) à 17 heures 30. Le premier match d'une série de cinq jalonnant cette présaison, le premier test physique et la première sur le banc, aussi, du coach Bernard Casoni arrivé à la mi-juin et tout juste sorti de la clinique Oréliance de Saran où il a soigné une embolie pulmonaire.

ⓘ Publicité

"Je suis encore un peu fatigué mais c'est sur la bonne voie pour se résorber" déclare Bernard Casoni ce vendredi 14 juillet lors du dernier entraînement avant le départ, samedi matin, pour Moulins. Il composera deux équipes, une pour chaque mi-temps. "Quel que soit l'adversaire, on est là pour mettre en place des principes de jeu. On a commencé par les bases, les assises défensives. L'objectif du match c'est de mettre en place ces principes. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui découvrent ce niveau-là, ça leur permettra de prendre conscience de l'écart qu'il y a, des progrès qu'ils ont à faire."

"On vient prendre des automatismes, retrouver du rythme"

De nouveaux joueurs sont arrivés, d'autres sont à l'essai. "On essaie de faire travailler tout le monde, que tout le monde assimile le projet de jeu du coach. Peu importe l'équipe sur le terrain, l'important c'est qu'elle joue [comme le veut] le coach" explique le défenseur Nicolas Saint-Ruf. "Tout le monde tourne, tout le monde aura du temps de jeu. Ce match, ce sera le moment de voir si on a bien travaillé ou pas. On vient prendre des automatismes, retrouver du rythme." Le championnat de National débute le 11 août. Les Orléanais affronteront à domicile un promu, le Goal FC.

Les matchs amicaux de l'USO