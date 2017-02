Un producteur de canards puydomois aide ses collègues du Sud-Ouest touchés par la grippe aviaire

Par solidarité, un producteur de canards augmente sa production pour venir au secours de ses collègues du Sud-Ouest, particulièrement touchés par l'épidémie de grippe aviaire. Le Domaine de Limagne à Chappes, expédie chaque semaine près de 300 canards dans les départements sinistrés.

La dernière campagne d'abattage de canards dans le département des Landes a sensibilisé encore un peu plus Jean-François Panem. Son entreprise, le Domaine de Limagne, basé à Chappes, est spécialisée dans la production et la transformation des palmipèdes. "J'ai décidé d'aider des collègues dans le Sud-Ouest" explique le patron de la société, "ce sont des petites structures, à ma taille, qui n'ont bien sur à l'heure actuelle plus aucune production, je me mets à leur place, et comme j'ai moi la possibilité de faire un peu plus de volume, je le fais". Les canards sont abattus, puis éviscérés, la carcasse et le foie sont ensuite envoyés dans les Landes notamment.

"Je me mets à la place de mes collègues, ça leur permet de garder leurs clients..." Jean-François Panem, dirigeant du Domaine de Limagne à Chappes

Car l'Auvergne est épargné par l'épizootie de grippe aviaire qui a conduit le ministre de l’agriculture, Stéphane Le Foll, a ordonné mardi l'abattage de 360 000 canards dans les Landes. Un vide sanitaire va également être mis en place dans le Sud-Ouest afin de tenter d'enrayer la propagation du virus H5N8.

300 canards partent chaque semaine vers le Sud-Ouest © Radio France - Jean-Pierre Morel

"Mes collègues sont dans une situation très critique car ce virus, ils ne s'en sortent pas" poursuit Jean-François Panem, "alors je les aide, ils communiquent aussi sur l'origine des canards et ça permet de valoriser l'Auvergne, je suis content". Le Domaine de Limagne produit 150 000 canards gras par an, "on va augmenter un peu la production, on peut le faire en ce moment".

Des consommateurs inquiets

Si l'Auvergne n'est pas touchée par l'épidémie, Jean-François Panem reste particulièrement vigilant, "on prend toutes les précautions, notamment pour le transport des animaux vivants, car le virus se propage avec la fiente du canard, il faut donc faire très attention avec les caisses en plastique dans lesquelles sont acheminés les palmipèdes".

Dans le Sud-Ouest, les professionnels semblent déjà constater une baisse de la consommation. "Les clients sont inquiets, et ce n'est bon pour personne" regrette Jean-François Panem, qui pense que le prix du foie gras va augmenter dans les prochains mois.