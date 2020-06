"Un profil très intéressant pour nous" Patrick Vieira confirme la piste Schneiderlin

Une seule nouvelle tête ce lundi au centre d'entraînement du Gym pour effectuer les tests médicaux préalables à la reprise de l'entraînement jeudi. Celle du défenseur Brésilien Robson Bambu (22 ans) qui pourrait rapidement être rejoint par Morgan Schneiderlin (30 ans). L'international français sort d'une saison compliquée à Everton (15 matchs) et pourrait amener l'expérience que réclame l'entraîneur niçois Patrick Vieira. "C'est un joueur qui cherche un nouveau challenge et c'est vrai que c'est un profil très intéressant pour nous. Notre objectif cet été est de construire une équipe qui nous permette de lutter pour terminer la saison prochaine dans ces places européennes."

Daniliuc ? C'est un joueur qui nous intéresse

Autre recrue en approche, le jeune défenseur autrichien Flavius Daniliuc (19 ans) qui devrait selon Nice Matin signer son premier contrat professionnel ici à Nice plutôt qu'au Bayern Munich, où il évoluait dans les équipes de jeunes ces dernières saisons. "Il est encore un peu tôt pour en parler mais c 'est un joueur qui nous intéresse bien sûr," a confirmé ce lundi Patrick Vieira, quelques heures après son président Jean-Pierre Rivère sur France Bleu Azur.

Certains joueurs vont rester à quai

Des arrivées attendues et des départs souhaités. Patrick Vieira a repris la formule employée par Jean-Pierre Rivère la saison dernière pour montrer la sortie à ceux qui n'ont pas su saisir leur chance. "Oui certains joueurs vont rester à quai. Parce qu'on a porté l'exigence à un étage plus élevé et ceux qui ne sont pas prêt à tout donner pour le club vont rester à quai." L'entraîneur niçois attend d'ailleurs cette dose de caractère supplémentaire cette saison. "Il va nous falloir beaucoup d'agressivité et beaucoup plus de caractère pour aider nos jeunes à grandir." Patrick Vieira a par ailleurs confirmé qu'Adrien Tameze allait bien rester jusqu'à la fin de l'été à l'Atalanta Bergame où il est prêté depuis cet hiver, pour disputer la suite de la Ligue des Champions avec les Lombards, qualifiés pour les quarts de finale.