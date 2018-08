Strasbourg, France

C'est devenu une habitude dans la plupart des clubs de Ligue 1, la fin du mercato estival est très animée. Le Racing Club de Strasbourg n'a pas dérogé à la règle. Dans le sprint final, il a recruté deux joueurs, le gardien japonais Eiji Kawashima et surtout l'attaquant sud-africain Lebo Mothiba, qualifié pour la rencontre face à Nantes ce samedi. Le recrutement d'été s'achève ce vendredi soir minuit en Ligue 1. On connaît donc l'effectif du Racing, qui va s'employer à maintenir le club cette saison dans l'élite.

Jetzt gehts los ! 💙 https://t.co/c4O3J9y37y — Lebo Mothiba (@LeboMothiba11) August 30, 2018

Neuf recrues

Le club strasbourgeois a déboursé environ 15 millions d'euros pour se renforcer, une somme inédite depuis l'arrivée à la présidence de Marc Keller. Il y a 9 recrues au total : le gardien belge Matz Sels (Newcastle), le gardien japonais Eiji Kawashima (Metz, libre), le défenseur ivoirien Lamine Koné (prêté par Sunderland), le défenseur Lionel Carole (Galatasaray), , le défenseur serbe Stefan Mitrovic (La Gantoise), le milieu de terrain Ibrahima Sissoko (Brest), le milieu de terrain Adrien Thomasson (Nantes, libre), l'attaquant Ludovic Ajorque (Clermont) et l'attaquant sud-africain Lebo Mothiba (Lille).

L'entraîneur Thierry Laurey se satisfait de ce recrutement : "On a fait l'attaquant qu'on voulait faire et surtout il y a beaucoup moins de prêts _(un seul en fait, Lamine Koné). Les joueurs se sont engagés pour plusieurs années avec nous, donc on va tout faire pour essayer de bien installer le club en Ligue 1_, en essayant que ces joueurs donnent le maximum et qu'on puisse grâce à eux gravir les échelons".

L'entraîneur nantais déjà sous pression

Le Racing va tenter de remporter ce samedi soir son premier match de la saison à domicile face au FC Nantes. Après un début de saison raté (deux défaites face à Monaco et à Dijon, un match nul contre Caen), le nouvel entraîneur des Canaris, Miguel Cardoso, est déjà sur la sellette. Le Portugais prône un jeu basé sur la possession de balle, mais pour l'instant la greffe ne prend pas, avec un effectif largement remanié. Son président Waldemar Kita lui a donc déjà mis la pression dans les colonnes de l'Equipe : «Il faut peut-être oublier certaines choses et reprendre la base quand on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Mais on est confiants.»

Quand je vois Thomasson souligner l’agréable sérénité que dégage le RCSA... M. #Kita, apporté publiquement votre soutien à #Cardoso et au groupe. Les résultats viendront et vous n’en sortirez que grandi. Les réseaux sociaux devraient nous permettre de lui faire passer ce message. — PietroM (@PietroMtoni) August 28, 2018

Mothiba dans le groupe strasbourgeois

L'entraîneur Thierry Laurey a convoqué un groupe de 19 joueurs pour le match face à Nantes. Le nouvel attaquant sud-africain Lebo Mothiba y figure, tout comme les milieux de terrain Dimitri Liénard et Benjamin Corgnet, de retour de blessure.

Les 19 joueurs : Kamara, Sels, Caci, Carole, Koné, Lala, Martinez, Mitrovic, Corgnet, Gonçalves, Grimm, Liénard, Martin, Sissoko, Thomasson, Ajorque, Da Costa, Mothiba et Zohi.

Racing - Nantes, c'est à vivre en intégralité ce samedi sur France Bleu Alsace avce notre consultant Régis Dorn. Rendez-vous à partir de 19h30, coup d'envoi à 20h.