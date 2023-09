Un Racing Club de Strasbourg plutôt en réaction qu'en action

Depuis le début de la saison, à l'exception d'une entame correcte à Metz, le Racing est à la peine en début de match en Ligue 1. Les chiffres corroborent cette impression visuelle : les Strasbourgeois n'ont marqué aucun but en première période (pour 5 encaissés), alors qu'ils sont beaucoup plus inspirés en seconde mi-temps (7 buts marqués , pour 3 encaissés).

ⓘ Publicité

"On a du mal à rentrer dans les matchs, on a du mal à imposer notre jeu, à se créer des occasions, convient l’entraîneur Patrick Vieira, qui a évidemment cherché à expliquer avec son staff ces entames de matchs ratées. Mais, physiquement, on est peut-être mieux que l'adversaire et on parvient à prendre le dessus en fin de match. Il y a beaucoup d'explications."

Si le jeune effectif strasbourgeois a du mal à se mettre en route, il finit au moins bien ses rencontres. Ismaël Doukouré, le défenseur, reconverti milieu de terrain, ne se soucie guère des problèmes à l'allumage de son équipe : "Tant qu'on gagne, c'est le principal. Même si on doit gagner à chaque fois 1 à 0 à la 90ème minute, moi je prends".

À la recherche de la constance

Patrick Vieira espère tout de même que sa jeune équipe pourra rapidement montrer davantage de régularité dans les performances, et ce dès ce vendredi soir face à Lens au stade de la Meinau. "Il nous faut plus de constance sur les matchs, insiste le coach strasbourgeois. On aimerait être plus dangereux, concéder moins d'occasions en première mi-temps, avoir un peu plus de maîtrise collective et moins de déchet technique aussi. Et en même temps, continuer à bien finir les matchs avec beaucoup d'intensité."

La saison dernière, le Racing avait marqué un peu plus de buts en première mi-temps (28), qu'en deuxième (23).

Le Racing rencontre Lens vendredi 29 septembre à 21h, à l'occasion de la 7e journée de Ligue 1.

loading