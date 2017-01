Un Racing revanchard veut reprendre sa marche en avant face à Tours

Défaits dans des conditions rocambolesques à Amiens, après près de deux mois d'invincibilité, le Racing veut se relancer ce vendredi au stade de la Meinau face à une équipe de Tours qui lutte pour sauver sa peau en Ligue 2 (21ème journée).

La rencontre de la 21ème journée de Ligue 2 entre le Racing et Tours (coup d'envoi ce vendredi à 20h) est un peu le match des frustrés. Les deux équipes se sont inclinées la semaine dernière dans les dernières minutes.

Deux équipes frustrées et revanchardes

Les Strasbourgeois, battus 4 à 3 à Amiens, ont eu du mal à avaler l'oubli des arbitres en fin de première mi-temps, lorsqu'Ernest Seka a été agressé par l'attaquant amiénois Aboubakar Kamara. Un geste resté impuni et les Picards avaient pu égaliser sur cette action. De son côté, le FC Tours a réalisé un match plein face à Lens, avant de craquer dans les arrêts de jeu (défaite 3 à 2).

Trouver un équilibre entre une attaque performante et une bonne assise défensive

Malgré cette défaite, le Racing 5ème reste à un point du podium et veut repartir de l'avant. Depuis plusieurs semaines, le Racing carbure en attaque avec 9 buts marqués lors des trois derniers matchs de championnat (13 buts en prenant en compte le match de coupe de France), ce qui en fait désormais la deuxième meilleure attaque de Ligue 2. Mais l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey ne veut pas que ça se fasse au détriment de la défense : "On a mis des joueurs plus puissants devant, on a trouvé quelque chose qui correspond à ce qu'on veut, on a plus de certitudes en attaque, maintenant il ne faut pas être trop sûrs de nous et qu'on laisse des boulevards derrière. Il y a un équilibre à trouver. On peut marquer trois buts sans s'exposer, la preuve on a été capables de le faire contre Lens ou Niort".

Cette rencontre devrait pouvoir se jouer normalement, la pelouse de la Meinau a été bâchée comme face à Epinal en coupe de France.

Grimm et Oukidja blessés et forfaits

Le Racing sera affaibli ce vendredi soir : le gardien Alexandre Oukidja et le milieu de terrain Jérémy Grimm seront absents, ils se sont blessés à Amiens (cheville pour Grimm, hanche pour Oukidja). Ihsan Sacko est toujours à l'infirmerie. Khalid Boutaib dispute la Coupe d'Afrique des Nations (Saad, Dos Santos et Gragnic n'ont pas été convoqués). En revanche, le milieu de terrain Jean-Eudes Aholou devrait faire ses débuts sous le maillot strasbourgeois. L'Ivoirien a signé lundi au Racing, en provenance d'Orléans.

Thierry Laurey a retenu un groupe de 16 joueurs : Bonnefoi, Schmittheissler, Marester, N'Dour, Seka, Salmier, Mangane, Nogueira, Liénard, Gonçalves, Aholou, N'Doye, Benkaid, Blayac, Guillaume, Bahoken.

Racing - Tours, un match à suivre en direct et en intégralité ce vendredi soir sur France Bleu Alsace (coup d'envoi à 20h). La soirée sport débute à 19h30.