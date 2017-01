Un rappeur Nantais écrit une chanson en hommage au FC Nantes

Le jeune rappeur Nantais Mady Camara, alias Oblackchild, vient de mettre en ligne son deuxième morceau. Un titre dédié au FC Nantes et écrit cet automne au moment même où les Canaris étaient dans le creux de la vague.

Son nom de scène c'est Oblackchild mais dans la vie c'est Mady. Mady Camara est un jeune homme de 22 ans au sourire éclatant et à l'énergie débordante. Il aime la vie, il aime le football, il aime France qui l'a accueilli à l'âge de 15 ans en provenance de Guinée et il aime le rap. D'où une première chanson intitulée "bleu, blanc, rouge, euro 2016" mis en ligne au mois de juin dernier. Là, c'est un nouveau morceau toujours autour du football mais dédié cette fois-ci au FC Nantes et à ses supporters. Son nom, "C'est les Canaris". Le clip, tourné aux abords du stade de la Beaujoire, est en ligne sur sa page Facebook depuis vendredi dernier.

Depuis un an, Mady Camara jongle entre deux emplois : maçon et agent de sécurité. Mais le jeune homme rêve de vivre de sa passion. «J'ai écrit des textes et composé de la musique. Il me reste maintenant à financer un album» glisse t-il.