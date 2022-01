Un renfort à l'US Orléans, avec la signature de Mohamed Cissé, en provenance du RC Lens

L'US Orléans se renforce. Il aura fallu attendre le dernier jour du mercato hivernal pour voir signer un joueur offensif au club. Le jeune Mohamed Cissé, 20 ans, est arrivé ce lundi 31 janvier en provenance du RC Lens. Il est prêté jusqu'à la fin de la saison à l'USO. Il peut jouer attaquant ou milieu offensif.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Cette saison, il a évolué avec l'équipe réserve du RC Lens, en National 2. Avant de s'engager avec les Nordistes, il jouait avec Laval, où il a disputé quelques matchs en National.

Ce recrutement va permettre à Xavier Collin d'avoir une cartouche de plus dans une ligne offensive diminuée avec les départs de Carnejy Antoine et Moussa Seydi et les mises à pied de Fabien Ourega et Aymen Souda. Sans parler des blessures d'Ibrahim Sangaré et Timothe Nkada, les deux attaquants n'étaient pas dans le groupe samedi lors du déplacement victorieux de l'USO à Concarneau.

Aucune autre arrivée n'est attendue ce lundi, mais l'US Orléans n'écarte pas la possibilité de signer un ou plusieurs joueurs libres dans les prochains jours.