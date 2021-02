Un retour de Bernard Blaquart au Nîmes Olympique "ne se pose pas du tout"

C'est, comme prévu, Pascal Plancque qui s'est présenté devant les micros et les caméras ce samedi midi, avant le match contre l'AS Monaco dimanche après-midi. Officiellement, selon le Nîmes Olympique, il assure l'intérim d'entraîneur après la mise à l'écart de Jérome Arpinon. Charge à lui de donner un peu d'espoir, alors que les Crocos sont en fâcheuse situation, à la dernière place du championnat de Ligue 1. Mais le Nîmes Olympique cherche-t-il un autre numéro 1, pour terminer l'exercice en cours, et peut-on envisager un retour de Bernard Blaquart ?

Nos confrères du Parisien avancent ce samedi que l'on se dirige "vers un retour de Bernard Blaquart à Nîmes", l'ancien coach étant même "en pôle position" pour retrouver le banc de touche du club gardois. Un club qu'il avait quitté en juin 2020, après plusieurs mois de crispation avec la direction justement. Certes, Bernard Blaquart conserve l'image de l'homme à qui tout ou presque a réussi à la tête du Nîmes Olympique. Il avait notamment assuré la remontée parmi l'élite (2018) et le maintien en Ligue 1 à deux reprises (2019-20). Alors, pourrait-il revenir ? "La question ne se pose pas" aujourd'hui, a-t-il répondu à France Bleu Gard Lozère, et à plusieurs reprises. Vérité d'un jour ? Pas seulement a priori. Même si dans le monde du football professionnel, tout est possible.

