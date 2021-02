VIDÉO - Coronavirus : un robot utilisé pour désinfecter les vestiaires avant le match Caen-PSG

Le Stade Malherbe de Caen a fait intervenir un robot désinfecteur mercredi dans les vestiaires avant d'accueillir le PSG en Coupe de France de football. L'appareil, loué à une entreprise d’Evreux, est présenté comme le plus sophistiqué au monde.

L’art de bien recevoir ! Le Stade Malherbe a joué contre le PSG (0-1) ce mercredi soir en 32e de finale de la Coupe de France de football. En ces temps de menace Covid, un effort particulier a été décidé : la désinfection des vestiaires par la société UV Flash Services, qui dispose du robot le plus perfectionné en France.

Intervention à la demande du président du Stade Malherbe - Philippe Mongreville, directeur UV Flash Services

L’appareil utilisé dans les vestiaires et parties communes du stade d’Ornano utilise une technologie développée en 2012 à San Antonio (Etats-Unis) : “Ce robot ne fonctionne pas aux UV mercure, comme 99% des autres produits sur le marché. Mais aux UV pulsés. Tout ce que la lumière voit est nettoyé. Et il est largement plus rapide que les autres robots. Il nettoie une pièce de 30m2 en deux minutes” détaille Philippe Mongreville, directeur UV Flash Services, entreprises basée à Evreux, “nous sommes le seul distributeur en France. Nous intervenons par exemple pour les nettoyages des collèges."

Une technologie hi-tech utilisée avant l’arrivée des deux équipes ce mercredi. “C’est le Stade Malherbe, par l’intermédiaire de son Président, qui nous a demandé d'intervenir. Parce que c’était le PSG. Aussi parce qu’il y avait un peu plus de monde que d’habitude, quelques partenaires invités.” Philippe Mongreville refuse de dévoiler le coût de son intervention au stade d'Ornano, “cela s’est fait dans le cadre de nos accords commerciaux" dit-il. Mais en général l’entreprise facture 1.500 euros une prestation unique.

UV Flash Services lorgne vers les clubs professionnels en cette période de pandémie susceptible d’affaiblir les effectifs. “En France il n’y a qu’un seul club de football assez riche, les autres ont un peu la tête sous l’eau. Mais peut-être que l’accord avec Canal + va les aider” souffle le dirigeant, bien au fait de l’actualité économique du football. “Et nous pouvons aussi nous entendre avec des clubs d’autres disciplines” conclut Philippe Mongreville. En attendant, le Stade Malherbe s’est vraiment donné les moyens d’offrir le meilleur accueil sanitaire au PSG, à moins d’une semaine de ses retrouvailles avec Barcelone en Ligue des Champions.