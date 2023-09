Un samedi foot exceptionnel : suivez les matchs de Brest, Lorient, Guingamp et Concarneau

France Bleu Breizh Izel met les petits plats dans les grands, ce samedi, pour les amateurs de foot breton et propose six heures de ballon rond sans interruption. De 16h45 à 23h, vous pourrez suivre avec nous les matchs de Lorient et Brest, en Ligue 1, et de Guingamp et Concarneau, en Ligue 2.

Les matchs des quatre clubs professionnels (Lorient et Brest en Ligue 1, Guingamp et Concarneau en Ligue 2) sont à suivre ce samedi sur France Bleu Breizh Izel © Maxppp - Thierry Creux / Lou Bernoist (AFP) / Lionel Le Saux / Marion Tardy C'est du jamais vu dans l'histoire de France Bleu Breizh Izel. Ce samedi, nous vous proposons une fin d'après-midi et une soirée foot exceptionnelles avec la retransmission des rencontres des quatre clubs professionnels de la pointe bretonne dont les matchs sont programmés les uns après les autres. ⓘ Publicité De 16h45 à 23h : plus de six heures de foot sans interruption ! A partir de 16h45, nous nous retrouverons avant le coup d'envoi du premier match de cette journée inédite. Le FC Lorient, en déplacement à Nantes, ouvrira le bal à 17h pour la 6e journée de Ligue 1. Puis, à 19h, la Ligue 2 sera à l'honneur avec le déplacement d'En Avant Guingamp (4e) à Laval (1er) pour un duel de haut de tableau, alors que le promu Concarneau recevra Saint-Etienne pour un match historique et de gala au stade du Moustoir, à Lorient. Enfin, retour de la Ligue 1 à 21h, pour l'opposition entre un Stade Brestois en grand forme en ce début de saison, opposé à un Olympique Lyonnais au contraire dans le dur. Ce samedi, il y en aura donc pour les supporters de tous les clubs sur France Bleu Breizh Izel, la radio du foot en Bretagne.