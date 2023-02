Un second match arrêté ce weekend en Dordogne pour des menaces de mort sur l'arbitre

Après un premier match arrêté samedi pour des insultes homophobes envers un arbitre, un second match entre Périgord Foot US et Hautefort a été arrêté dimanche 12 février en Dordogne après qu'un arbitre a reçu des menaces de mort de la part d'un spectateur.