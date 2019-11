Un sixième match sans victoire pour l'AJA, 2-2 face à Orléans

Auxerre, France

L'AJA a sauvé les meubles avec un match nul 2-2 vendredi soir à l'Abbé-Deschamps contre Orléans, lanterne rouge de Ligue 2. C'est le sixième match sans victoire pour les Auxerrois, qui gagne toute de même une place au classement. Les Icaunais sont 12e avec 18 points.

Une bonne entame de match et plus d'occasions pour l'AJA

Après une bonne première demi-heure, l'AJA menait 1-0 grâce au deuxième but de la saison en Ligue 2 d'Axel Ngando. Mais moins de quinze minutes après, les Auxerrois ont concédé l'égalisation par un but de Joseph Lopy. A la pause, les Orléanais, plus en confiance, ont doublé la mise avec un nouveau but de Lopy. Mais l'AJA a finalement réussi arracher le nul, 2-2, grâce à un but de Mickaël Le Bihan en fin de match.

Les supporters ont exprimé leur mécontentement

Frustrés et déçus par les récentes prestations et résultats de l'AJA, les Ultras ont déployé une banderole avant le match où on pouvait lire : "changez rien, vous êtes dans la moyenne des 8 dernières années : nuls". En fin de match, les joueurs ont longuement discuté par les supporters et ils ont regagné les vestiaires sous les applaudissements.

Tout est tétanisé, tout le monde a peur, c'est comme une sinistrose ambiante alors qu'on joue au football - Jean-Marc Furlan

Après le match, l’entraîneur Jean-Marc Furlan a dit comprendre la frustration des supporters mais regrette cette ambiance qui a un impact sur le moral de ses joueurs : " les joueurs entrent sur ce terrain comme s'ils étaient tétanisés par l'atmosphère générale. On est plus en Coupe d'Europe, vous n'avez plus les 20 meilleurs joueurs français comme il y a 20 ans, je trouve que c'est très lourd pour les garçons. Tout est tétanisé, tout le monde a peur, c'est comme une sinistrose ambiante alors qu'on joue au football, il faut de l'enthousiasme. Les joueurs font les efforts. Je comprends très bien que l'on souhaite que l'AJA soit dans les cinq premiers mais c'est très compliqué de jouer ici alors que ça devrait être tout le contraire."

Je comprends la frustration des supporters puisqu'on est dans une période difficile. On a demandé aux supporters de continuer à être avec nous - Axel Ngando