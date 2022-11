Un SM Caen au quasi-complet pour aller relever le "défi" Valenciennes

S'imposer au Hainaut pour monter plus haut ! Samedi soir à 19h, nos malherbistes seront dans le nord, à Valenciennes pour la 14e journée de Ligue 2. Le Stade Malherbe se déplace au Stade du Hainaut où les Nordistes y sont invaincus depuis le début de la saison. Il s'agit de l'avant-dernier match de championnat avant la trêve internationale pour la Coupe du Monde. En cas de victoire, le SMC passerait devant son adversaire du soir au classement (21 points pour Caen contre 22 points pour le VAFC).

La stat : Caen n'a jamais gagné à Valenciennes

Enfin un effectif au quasi-complet

Cela n'était pas arrivé depuis longtemps, mais pour ce déplacement à Valenciennes, le coach du SMC Stéphane Moulin va disposer d'un groupe bien garni. Touchés la semaine dernière, Ibrahim Cissé, Quentin Daubin et Emmanuel Ntim vont faire leur retour. L'attaquant Samuel Essende lui ne devrait pas être du voyage, il est gêné au niveau au dos, sans compter l'infirmerie déjà occupée par Caleb Zady-Sery et Lamine Sy. De bon augure pour tenir le choc face à Valenciennes, qui n'a toujours pas perdu à domicile.

Valenciennes, un match charnière

Pour le SM Caen, il ne reste que deux matchs de championnat avant la Coupe du Monde (le 12 novembre à la maison face à Annecy) et un match de Coupe de France (face à Vire le 19 novembre). Le coach Stéphane Moulin attend beaucoup de cette rencontre : "Elle va nous permettre de nous situer face à une des belles équipes de notre championnat. C'est un défi, un match charnière. Avec ça, on va voir si on est capable de rivaliser avec le haut du tableau. Ce match pourra nous servir pour le premier bilan de la saison" insiste le coach.

Valenciennes-Stade Malherbe de Caen, c'est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Normandie dès 18 h 30 pour l'avant-match.