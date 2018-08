L'OGC Nice se déplacera en Normandie ce samedi, dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1, pour affronter le Stade Malherbe. Une équipe caennaise relevée sauce niçoise cette saison. Trois anciens du Gym portent aujourd'hui le maillot rouge et bleu : Genevois, Baysse et Tchokounte.

Nice, France

Après sa défaite contre Reims (0-1) en ouverture de la saison, l'OGC Nice se rendent à Caen ce samedi pour la 2e journée du championnat de France. Les joueurs de Patrick Vieira voudront se racheter en obtenant un bon résultat sur le gazon calvadosien. Un match aux airs de réunion de famille surtout pour trois Caennais. Le Niçois Malik Tchokounte (notre photo) découvre en effet la Ligue 1 avec Malherbe. Romain Genevois et Paul Baysse, fraîchement arrivé sous forme de prêt, ont porté le maillot rouge et noir dans le passé.

Le pitchoun : Malik Tchokounte

Malik Tchokounte est le plus nissart des Caennais. L'attaquant malherbiste est né à Nice il y a 29 ans. L'enfant de Gorbella a été formé à l'OGC Nice. Il a aussi porté les couleurs du Cavigal, club dans lequel il a continué de taper la balle lorsqu'il a définitivement quitté le Gym en 2008. Tchokounte a ensuite emprunté un long chemin vers le monde professionnel. La troisième division avec Dunkerque (2013-2017), la Ligue 2 au Paris FC (2017-2018) et la Ligue 1 avec le Stade Malherbe depuis cet été.

Sur le site officiel du club niçois, l'attaquant azuréen évoque "un beau clin d'oeil du destin" en évoquant sa prochaine opposition contre l'équipe de sa ville natale. "Mes potes aimeraient que je marque mais que le Gym gagne." Il est certain qu'au coup d'envoi, celui qui a aussi porté le maillot de la Selecioun (équipe de football exclusivement composée de joueurs nés à Nice) ressentira une émotion particulière d'évoluer face aux aiglons.

Le fidèle : Romain Genevois

Il n'y a pas si longtemps que ça, Romain Genevois portait déjà un maillot rayé mais de couleur rouge et noir. Le défenseur haïtien a passé le plus de temps de sa carrière dans un club à Nice (2012-2016). Parmi les cadres de Claude Puel, Genevois a disputé 118 matchs avec le Gym et s'est grièvement blessé en mai 2015 à Saint-Etienne (fracture du tibia droit).

Solide défenseur central, Genevois a rejoint la Normandie en 2016 où il a peu joué (43 matchs). Souvent utilisé sur le côté droit, il a retrouvé une place de titulaire dans l'axe de la défense le week-end dernier lors de la défaite de Caen à Paris (3-0).

Romain Genevois avec Caen en février dernier à Dijon © Maxppp - .

Le capitaine : Paul Baysse

Les supporters de l'OGC Nice ne l'ont pas oublié. Quand Lucien Favre débarque à l'été 2016, il en fait son capitaine. Paul Baysse portait le brassard lorsque le Gym s'est hissé sur le podium du championnat de France pour la première fois depuis 41 ans. Avec son équipier (et vice-capitaine) Dante, ils forment une solide défense centrale. Les aiglons ont terminé troisième meilleur défense de Ligue 1 lors de la saison 2016/2017.

Paul Baysse a porté le brassard de capitaine à l'OGC Nice la saison de la 3e place en Ligue 1 © Maxppp - .

Non conservé par les dirigeants niçois (absence d'accord financier), Paul Baysse file en Espagne à Malaga à l'été 2017. Transféré en janvier dernier à Bordeaux, l'ancien niçois retrouve son club formateur. Mais l'entraîneur qui l'a recruté, Jocelyn Gourvennec, est rapidement débarqué. Titulaire contre le Gym en février dernier, Baysse n'entre pas dans les plan de l'actuel coach des girondins Gustavo Poyet. "Paulo" entend rebondir à Caen où il est prêté une saison (sans option d'achat).

C'est une première après la fin de carrière de "ce héros", Paul Baysse portera le numéro 2️⃣ pour cette saison 🔴🔵#SMCaen#TeamSMC#Ligue1Conforamapic.twitter.com/1x5pTyLDz3 — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) August 16, 2018