Un stage de remise en forme pour le Clermont Foot au Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire)

De nouveau, ils vont se mettre au vert. L'effectif et le staff du Clermont Foot part une semaine en Haute-Loire, au Chambon-sur-Lignon pour un stage de cohésion et de perfectionnement. Comme depuis 17 ans, les Clermontois ont investi l’hôtel Bel-Horizon, un écrin situé à 1 000 mètres d’altitude, dirigé par Guillaume Chazot.

Retrouver une condition physique sans se blesser

L'objectif de ce stage sera avant tout d'intégrer les nouvelles recrues, dont la dernière est très importante. Jordan Tell, en provenance de Brest, doit apprendre à jouer avec ses coéquipiers pour espérer reprendre le flambeau de la pépite autrichienne Adrian Grbic, qui a filé à Lorient (L1) pour la saison prochaine. Le coach, Pascal Gastien, aura a coeur d'observer ses joueurs, sans pour autant les pousser trop fort. La peur de la blessure est présente. "On va y aller un petit peu plus progressivement qu'au mois de mai. On a eu quelques petits pépins, des blessures. Entre courir et jouer sans se déplacer, ce n'est pas les mêmes efforts" estime l'entraîneur, qui veut retrouver son équipe forte dès le 22 août et la reprise du championnat de Ligue 2 contre le Stade Malherbe de Caen.

Pascal Gastien, lors d'un entraînement du Clermont Foot © Radio France - Eric Le Bihan

Un match contre Troyes le 25 juillet

Avec une semaine de préparation en plus par rapport aux autres saisons, le travail sera un peu différent. Le préparateur physique du club Corentin Digard explique néanmoins que ce chemin jusqu'au 22 août "ne sera pas plus compliqué. Ces sept semaines de préparation vont nous laisser un peu plus de temps pour que les joueurs puissent se remettre dans le bain." Pour cela, rien de tel qu'un match amical. Le premier d'une série de six matchs, ce sera samedi 25 juillet, à 18 heures, au stade du Lignon (Chambon-sur-Lignon) contre Troyes, à qui les clermontois laisseront les chambres d'hôtel au Bel-Horizon.