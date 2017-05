Un supporter de l'OGC Nice lance une pétition pour le retour de Ben Arfa

Une saison a passé et pourtant, à Nice, personne n'oublie Hatem Ben Arfa. Les supporters sont prêts à lui pardonner d'être parti pour le PSG pourvu qu'il revienne ! Une pétition en ligne a même été crée.

Les supporters de l'OGC Nice, l'aiment, on l'aura compris, et veulent son retour. A tel point qu'une pétition a été lancée sur internet. Loris Gregorio, 20, ans, en est à l'origine : "On veut qu'il revienne nous faire rêver avec ses magnifiques buts". En quelques jours elle a déjà reçu plus de 1700 signatures.

"Hatem on t'aime, Hatem on t'adore", une saison après le départ d'Hatem Ben Arfa de l'OGC Nice pour le PSG, ce cri retenti toujours dans les tribunes de l'Allianz Riviera, comme dimanche dernier pour le dernier match à domicile contre Angers ou encore lors de la rencontre Nice-PSG le mois dernier (alors qu'Hatem Ben Arfa n'était même pas présent).

Une attention qui est allée droit au cœur du joueur qui remercie ses fans sur son compte instagram :

Un immense merci aux supporters niçois pour cet hommage qui me va droit au cœur #emotion #valeurs #souvenirs #laforcedudestin A post shared by Hatem Ben Arfa (@hatembenarfaofficiel) on May 1, 2017 at 8:21am PDT

Un appel entendu ?

Mardi dans une autre publication instagram le joueur lançait une nouvelle déclaration d'amour aux Niçois : «Un club, une ville et des supporters que j'aime et que j'aimerai toute ma vie».