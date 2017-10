Un supporter de l'OM réduit à suivre le match en caleçon à Strasbourg devrait porter plainte

Il n'a pas eu le droit de porter les couleurs de l'OM au stade de la Meinau à Strasbourg ce dimanche, lors de la 9e journée de Ligue 1. Un supporter marseillais, habitant Mulhouse, devrait porter plainte contre le club alsacien

Pas si insolite que ça, malheureusement... la mésaventure d'un supporter marseillais à Strasbourg ce dimanche soir (match nul 3-3). Pour pouvoir assister au match, il a dû se déshabiller presque complètement, à moins de 2h du coup d'envoi.

Cyril, 21 ans, habite Mulhouse, et il était encore abonné aux MTP la saison dernière. Mais cette fois, il n'avait pas de place dans la tribune réservée aux supporters de l'OM à la Meinau. Il avait donc acheté ses billets pour assister à Strasbourg / OM depuis une autre tribune. Il portait un survêtement aux couleurs de l'OM, mais au dernier moment les stadiers lui auraient interdit de rentrer avec ... prétextant des tensions autour de la rencontre, et un arrêté préfectoral de dernière minute

"La sécurité (stadiers) m'a dit que je ne pouvais pas entrer avec un le logo de l'OM, parce que soit-disant il y a eu un arrêté préfectoral. Je leur ai dit "montrez moi l'arrêté", ils m'ont pris pour un c.. (..) je suis allé dans ma voiture, je me suis déshabillé ; j'avais juste mon gilet de boulot et une veste en cuir ; j'étais torse nu et en caleçon, j'ai eu l'idée de faire une jupe avec mon gilet, et ils m'ont laissé rentrer comme ça dans le stade "