Un supporter de QRM et sa maman agressés après le match contre Guingamp, près du stade Diochon

Un supporter de QRM et sa maman agressés à l'issue du match contre Guingamp, au stade Robert Diochon de Rouen.

Ce vendredi 3 février**, à l'issue de la rencontre QRM-Guingamp** au stade Diochon de Petit-Quevilly, "une attaque ciblée sur un membre du groupe de supporters Young Block et sa maman a été commise aux abords du stade", selon le club rouennais

ⓘ Publicité

Les supporters de QRM auraient été "agressés physiquement" par des "individus se revendiquant du groupe Hooligans de Rouen".

QRM "condamne fermement"

"Une prise de conscience et de responsabilité de l’ensemble des acteurs est indispensable face aux comportements dangereux de ces individus", ajoute le club. Il "condamne fermement ces actes de violence et d’intimidation qui n’ont pas leur place dans les stades et apporte son soutien à la famille des victimes."