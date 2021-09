"Mon fils a reçu un siège sur la tête", dénonce la maman de Lucas, 11 ans, blessé lors de PSG-Lyon

Le premier match au Parc des Princes d'un jeune supporter s'est transformé en visite de l'infirmerie. Dimanche, lors du match PSG-Lyon, Lucas, 11 ans, a a été blessé à la tête. Il a reçu un siège jeté par un supporter lyonnais. Souffrant d'un léger traumatisme crânien, il a terminé la rencontre à l'infirmerie.

La soirée avait pourtant bien commencé. Une écharpe bleu et rouge autour du cou, Lucas, 11 ans, a des étoiles dans les yeux. Ce premier match au Parc des Princes, le garçon de Champigny-sur-Marne, en rêve depuis longtemps. Pour s'offrir le précieux ticket et apercevoir son idole, Lionel Messi, le jeune garçon a économisé et vendu ses Lego.

Avec son papa, ils sont assis en tribune, tout près du virage où étaient installés les supporters ultras de l'Olympique lyonnais. Le début de la rencontre se passe bien et d'un coup, la soirée de rêve se transforme en cauchemar. La maman de Lucas, Céline Deval, raconte : "Au début de la seconde mi-temps, des projectiles commencent à voler. Tout d'un coup, mon fils se prend un siège sur la tête lancé par un supporter lyonnais. Pris dans l'ambiance, il est un peu sonné, mais il dit que ça va bien. Et puis au bout de quelques minutes, il s'aperçoit qu'il saigne beaucoup. Ils sont allés voir les secouristes et ont été à l'infirmerie du stade".

"Le stade, plus jamais"

Lucas manque finalement la seconde mi-temps et quitte le Parc des Princes dès le coup de sifflet final. Bilan de l'incident : une citatrice sur le front et un léger traumatisme crânien. Pour lui et ses parents, c'est la douche froide : "Il n'a pas compris pourquoi c'était lui qui avait pris et pas quelqu'un d'autres, pourquoi est-ce qu'on dégrade un stade, pourquoi les supporters se mettent dans un tel état... On est en colère et on en inquiet, de se dire que dans un stade il peut se passer ce genre de chose".

Quelques jours après, la douleur laisse place à la déception. La maman regrette craindre désormais d'envoyer son fils à nouveau dans une tribune : "en tant que parents, on se dit que le stade : plus jamais. Et Lucas, il adore ça en plus, il veut être commentateur sportif. Il veut y retourner ! Mais moi, à moi qu'il ait une combinaison de hockeyeur et être sûr d'avoir place à je sais pas quel prix pour être loin d'être supporter". Pour essayer d'effacer l'accident, le club parisien devrait proposer à Lucas et sa famille d'assister à un prochain match. Cette fois, en carré VIP.