Un tee-shirt collector à l'effigie de Pape Diouf en soutien aux soignants des hôpitaux de Marseille

Pour rendre hommage à Pape Diouf et soutenir les Hôpitaux de Marseille, le site lephocéen.fr lance un tee-shirt collector disponible pendant une semaine,avec le visage du tant aimé ancien dirigeant olympien.

Le célèbre site internet Le Phocéen rappelle une fois de plus à quel point "la disparition de Pape Diouf des suites du Covid-19 a bouleversé l'ensemble des supporters de l'OM et nous a tous rapprochés encore un peu plus. "

Pour rendre un nouvel hommage à l'ancien président olympien, Le Phocéen se mobilise en proposant un tee-shirt avec le visage souriant de Pape, avec bien sûr des coloris bleus et blancs. L'intégralité des bénéfices (soit 10 euros par tee-shirt vendu 17,90 euros) sera reversée pour aider les personnels soignants de Marseille, via Solidarité Covid-19 de l'AP-HM (Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille).

Seule cette solidarité envers ceux qui sauvent des vies au péril de la leur nous aidera à vaincre cette épidémie, alors, merci pour eux !

Le site compte sur la compréhension des acheteurs car en cette période de confinement, les délais de livraison se comptent en semaines.