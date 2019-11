Un terrain synthétique nouvelle génération à Bavilliers

Bavilliers, France

L'AS Bavilliers vient de se doter d'un nouveau terrain unique en son genre dans la région : un synthétique nouvelle génération. Il s'agit d'un gazon artificiel avec une garniture de billes de liège au lieu du caoutchouc utilisé jusqu'à maintenant. " C'est un terrain bicolore avec une garniture liège. L'avantage du liège c'est qu'il a la même souplesse que le caoutchouc mais il ne chauffe pas et il n'y a pas de problème d'odeur et c'est plus écologique", explique Jean Busser, président de l'AS Bavilliers, qui attendait cet outil avec impatience. Démarré en mai, les travaux se sont achevés en octobre.

C'est moins épuisant de courir sur le synthétique, Lucas en U11

Avec 25 équipes et 350 licenciés filles et garçons, le club avait besoin d'un nouvel équipement. Le nouveau terrain remplace le vieux stabilisé. Ce nouveau terrain a été vite adopté par les jeunes du club notamment. " C'est moins épuisant de courir sur le synthétique. C'est plus beau qu'avant car le stabilisé, c'était pas génial", indique Lucas qui évolue chez les U11, les moins de 11 ans. Ce nouveau stade va aussi permettre de préserver la vrai pelouse, celle utilisé habituellement par les équipes seniors.

La municipalité a répondu à la demande du club

La ville de Bavilliers a répondu à la demande du club pour un projet qui s'élève à 540 000 euros. La moitié est à la charge de la municipalité, l'autre sera recouverte par des subventions extérieures. Cette nouvelle aire de jeu sera précieuse et pas seulement pour le club de football " Ce nouveau terrain synthétique servira aussi aux écoliers de Bavilliers dans le cadre du sport scolaire", indique le maire Eric Koeberlé. Un éclairage a été installé pour les matchs en nocturne.

Un match exhibition ce mardi face aux anciens du FCSM

Un match inaugural aura lieu sur ce nouveau terrain ce mardi 12 novembre à 19h30 : il opposera les anciens du FCSM à l'AS Bavilliers. Le public pourra y assister gratuitement.