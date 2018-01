Le Tours Football Club a changé d'année, mais n'a toujours pas retrouvé la recette pour gagner. Hier soir, lors de la 20ème journée de ligue 2, Tours a fait match nul à domicile, 0 à 0, contre Clermont, une équipe qui restait pourtant sur 3 défaites consécutives.

Les deux équipes ont tiré une fois sur le poteau. En dehors de ça, les 3 477 spectateurs n'ont pas eu grand chose beaucoup d'occasion de vibrer. On pourra tout de même retenir que pour la première fois en 20 journées, le TFC n'a pas pris de buts. La défense, renouvelée en grande partie, était d'ailleurs beaucoup plus solide qu'avant la trêve. Anthony Lippini, le capitaine du TFC, préfère donc voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide -

"On arrive à faire un match cohérent, avec un état d'esprit qui est meilleur et encourageant pour la suite"

En 20 matchs, Tours a connu 16 défaites, 3 nuls et 1 victoire. L'entraîneur du TFC, Jorge Costa, était d'ailleurs très déçu de ne pas avoir réussi à marquer les 3 points qui auraient permis de se rapprocher un peu des autres clubs en lutte pour le maintien -

"On a eu le temps de travailler l'organisation défensive, et on était bien aujourd'hui, mais dans la qualité de jeu avec le ballon, c'était peut-être notre pire match. Sur le plan offensif, on n'a pas fait un grand match"