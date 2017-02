Un troisième sacre pour le coureur doubiste Arthur Vichot dans le Tour du Haut-Var

Arthur Vichot triple la mise ! Le coureur originaire de Colombier-Fontaine, près de Montbéliard, a remporté ce dimanche son troisième Tour du Haut-Var.

Il l'a remporté pour la première fois en 2013. Il a remis le couvert en 2016. Arthur Vichot a décidé de garder son titre cette année encore : le coureur cycliste originaire de Colombier-Fontaine, près de Montbeliard, vient d'enlever son troisième Tour du Haut-Var.

Le meilleur classé

Membre de la FDJ, le sportif de 28 ans a fini troisième de la deuxième et dernière étape ce dimanche à Draguignan après 206,8 km de course. Suffisant pour être en tête au classement final après deux jours d'épreuves. Arthur Vichot l'emporte "à la place", comme on dit : il n'a pas remporté de course, mais a été le meilleur classé sur les deux étapes.

Sur le podium de cette 49ème édition du Tour du Haut-Var, le Doubiste devance deux autres Français: Julien Simon et Romain Hardy.

Une 2ème victoire de champion de France

Pour Arthur Vichot, c'est l'occasion de prouver, une nouvelle fois, qu'il mérite sa place de leader. En effet, cette victoire sur le Tour du Haut-Var est sa deuxième de l'année avec le maillot de champion de France sur les épaule. Le Franc-Comtois avait remporté, au sprint, le Grand Prix la Marseillaise, première manche de la coupe de France le 29 janvier dernier.