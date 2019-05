La politique de valorisation des anciens de l'OGC Nice récompensée

Nice, France

Ceux qui ont écrit la riche histoire de l'OGC Nice ont une place prépondérante dans le présent du club. Depuis une dizaine d'année, le Gym met en place de nombreuses actions pour valoriser ces personnalités qui ont porté le maillot rouge et noir.

Une politique renforcée depuis le départ du Ray

Il y a par exemple le trophée des anciens aiglons, remis avant chaque rencontre à domicile et précédé d'un moment d'échange au Café des Aiglons avec les supporters. Cette politique de valorisation a pris de l'ampleur à partir de 2013, et de la transition entre le stade du Ray et l'Allianz Riviera. Ceux qui ont fait vibrer le stade du Ray ont été au cœur des festivités lors du dernier match dans l'ancienne enceinte du club, avec l'élection notamment d'un onze de légende. Depuis, le club renforce chaque année cette politique et elle vient d'être récompensée.

Lundi, à l'occasion de la 4e convention des clubs professionnels de football, organisée à Monaco par le syndicat Première Ligue, l'OGC Nice a été récompensé par l'association "Générations Foot", créée en 2017 par le syndicat Première Ligue et l'UNFP. C'est Dominique Rocheteau qui préside Générations Foot et qui a remis un trophée à Patrice Alberganti, président de l'Association des Anciens Aiglons et Virginie Rossetti, directrice de la communication de l'OGC Nice. Le club vient par ailleurs de lancer un clip pour l'ouverture de la nouvelle campagne d'abonnement pour la saison 2019 - 2020 qui valorise l'identité nissart.