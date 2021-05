INFO FRANCE BLEU - Le TFC va renommer un virage du Stadium de Toulouse en hommage à Christophe Revault

INFO FRANCE BLEU - Damien Comolli et Olivier Sadran, l'actuel et l'ancien président du Toulouse Football Club étaient les invités de 100% Club ce vendredi, l'émission sports de France Bleu Occitanie. Le patron du TFC annonce qu'un virage du Stadium portera bientôt le nom de l'ancien gardien disparu.

Olivier Sadran et Damien Comolli, l'ancien président et l'actuel président du TFC.

Le TFC s'apprête à rendre hommage à son "ange gardien" Christophe Revault. L'émotion est intense au sein du TFC au lendemain de l'annonce de la mort de Christophe Revault, à seulement 49 ans.

Invités de 100% club sur France Bleu Occitanie, les supporters, l'ancien président du club Olivier Sadran, et l'actuel président du TFC Damien Comolli annoncent un hommage à la hauteur de l'émotion provoqué par la disparition du gardien de but préféré des toulousains, ce samedi, à l'occasion du match TFC-Caen au Stadium.

Un virage nommé Christophe Revault

De la même façon qu'un virage porte le nom de Brice Taton, le supporter tué à Belgrade, un autre virage du Stadium sera bientôt nommé Christophe Revault, annonce sur France Bleu Occitanie le président du club Damien Comolli.

Et ce samedi, lors du match TFC-Caen au Stadium, les joueurs porteront un brassard noir et un maillot floqué "Revault n°1"pour les gardiens, "Totof n°1" pour les joueurs de champ à l'échauffement. Une minute de silence sera observée au coup d'envoi du match à 19 heures.

Un maillot "Totof n°1" et un brassard noir

« Les joueurs vont s’échauffer avec un maillot floqué « Totof n°1 » , les deux gardiens de but auront un maillot floqué « Revault n°1 ». Nous avons aussi créé une vidéo-hommage qui sera diffusée sur l’écran géant du stade et sur les réseaux sociaux du club. Il y aura bien évidemment une minute de silence, le port d’un brassard noir par tous nos joueurs. Nous avons tenu aussi à inviter ses _trois anciens équipiers symboliques de l’époque des pitchouns_, William Prunier, Stéphane Lièvre et Antony Bancarel. Ils assisteront à toute la cérémonie d’avant-match. Nous avons invité aussi d’anciens collaborateurs du clubs qui étaient très proches de lui. Cela va être une journée extrêmement forte » ajoute le président Damien Comolli, « à l’image de ce qu’il était comme personne et de ce qu’il a laissé dans l’histoire du club. Il a fait près de 220 matchs au TFC, c’est vraiment le gardien historique et symbolique du club »

C'est vraiment un pan de vie qui se clôture"- Olivier Sadran, l'ancien président du TFC.

Très ému dans l'émission 100% Club, l'ancien président Olivier Sadran a également tenu à rendre hommage. "C'était quelqu'un qui avait un vrai sens des responsabilités, parfois lourdes à porter. Quelqu'un de très attachant, avec une grande sensibilité et une certaine fragilité. Il a encadré beaucoup de Pitchouns, il a porté leurs carrières. J'ai une grande pensée pour ces enfants, sa femme et toute la communauté TFC".

Il avait cette capacité à fédérer tout le monde. La nuit de la montée en Ligue 2, on avait fini chez moi à 8h du matin après avoir arpenté Toulouse. C'était un autre foot, une autre façon de voir les choses et tout ça remonte fortement à la surface".

Un cortège des supporters

De leur côté, les supporters annoncent un cortège d'hommage à Christophe Revault. Ils se rassembleront ce samedi 8 mai à partir de 17 heures sur l’île du Ramier, devant le Stadium.

Au Havre où le portier a aussi joué, une centaine de supporters du HAC ont également organisé un hommage ce vendredi après-midi.