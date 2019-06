Un vote qui fera date dans l'histoire de l'AJ Auxerre

Auxerre, France

La décision devrait accélérer la rénovation du stade qui en a bien besoin. C'est l'épilogue d'un long feuilleton compliqué à gérer.

5 mois de négociations

Le fruit de cinq mois de négociations difficiles et parfois tendues entre les deux parties. Avec sept voix pour et une abstention, l'Association AJA a accepté l'offre de l'actionnaire majoritaire incarné par le président de la structure professionnelle Francis Graille et le propriétaire James Zhou.

Une quasi unanimité pour que le milliardaire chinois puisse acquérir les terrains du stade de l'Abbé-Deschamps et donc entamer des travaux de rénovation de la tribune d'honneur afin de la sécuriser.

Il y avait urgence

Il y a urgence à ce que cette réhabilitation s'engage sous peine de voir l'accès au public de l'enceinte icaunaise être interdit par le préfet. Il a même été question de jouer les matches à domicile au stade de l'Aube à Troyes en dernier recours. On ne devrait pas en arriver là. Reste encore à régler quelques détails pour rédiger un accord final d'ici quelques jours. Mais le problème d'homologation de l'Abbé-Deschamps qui aura cristallisé un conflit intense entre les deux actionnaires de l'AJA ne devrait plus être qu'un lointain et mauvais souvenir.

Rénover et entretenir les tribunes

C'est un soulagement pour Alain Géhin, le président de l'Association AJA : " nous sommes tombés d'accord sur une proposition de Francis Graille, le président du club. Nous avons un financier qui nous a apporté beaucoup d’argent et qui a besoin d'être propriétaire de certains terrains. Avec l'acquisition des terrains des travaux vont pouvoir être réalisés. Il faut rénover la tribune et entretenir les autres . Il y a un souci de sécurité dont nous avons tenu compte. Nous encourageons James Zhou à réussir. Il n' y a qu'un maillot Aja. Nous avons tous le même maillot, nous avons fait _match nu_l, un match nul positif "

il n' y a qu'un maillot à l'Aja Copier

On discute beaucoup et finalement ça marche-Alain Géhin

Pour Alain Géhin d'autres projets pourraient émerger de cette nouvelle entente entre les deux parties : " on veut davantage travailler avec la SAS, on veut parfois des échanges de joueurs et puis le jour où il y a des manifestations on souhaite pouvoir y participer et puis peut-être avoir de nouvelles équipes . On est prêt à marcher devant nous plutôt que de faire des pas de côtés. Cela nous peinait de ne pas nous entendre. On discute beaucoup et finalement ça marche"

D'autres projets possibles Copier

Pour rappel le propriétaire James Zhou a déjà investi plus de 30 millions d'euros pour l'AJA...