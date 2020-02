Une académie de football pour apprendre à jouer... et à vivre

La Mistral Académie Football a vu le jour il y a un an à Avignon. Elle rayonne sur le Vaucluse et sur le Gard. Son objectif : aider de jeunes passionnés à se trouver, à se révéler et à se construire pour la vie... ballon au pied.

Avignon, France

De l'écoute, du respect réciproque, de la discipline et du travail : voilà ce que propose la Mistral Académie Football créée il y a un an à Avignon et qui rayonne sur le Vaucluse et sur le Gard. 60 enfants inscrits dès la première année ; ils devraient être 80 l'an prochain. Mais ne vous y trompez pas, ici le tableau des effectifs n'est pas l'essentiel. La Mistral Académie Football s'est fixée un objectif plus ambitieux : permettre à des jeunes passionnés de foot, de vivre leur passion et de progresser sportivement sans oublier pour autant, la réussite scolaire et les bons comportements à respecter.

Former des joueurs et les citoyens de demain

Le travail est conduit par une équipe solide composée d'éducateurs sportifs diplômés , d'anciens joueurs professionnels et même d'une ancienne championne olympique. Les entraînements sont intenses (plusieurs séances par semaine) ; jamais au détriment du travail scolaire et jamais plus de 14 enfants par séance. Le "club" ou plutôt l'Académie va même jusqu'à adapter ses entraînements aux impératifs scolaires pour respecter le rythme et le travail de l'enfant !

Les parents apprécient et "les résultats sont au rendez-vous sur les terrains comme dans la vie" note Djamel l'un des éducateurs. Une source de bonheur visible pour le président Vincent Bonneau et pour l'ancien international ivoirien Guéhi Thomas Daquin qui a créé l'Académie : "nous ne formons pas que des footballeurs, nous voulons former des futurs hommes capables de pouvoir faire des choix de vie et de société." La Mistral Académie Football est soutenue par le District de Football Rhône Durance, les clubs de Montpellier et Bordeaux ainsi que par la Fondation Grand Delta Habitat notamment...

A l'heure de l'entraînement à La Souvine : le reportage de Daniel Morin Copier

Guéhi Thomas Daquin éducateur et ancien international : " il faut d'abord bien travailler à l'école" Copier

Gabriel 12 ans : " c'est un peu comme une deuxième famille ici" Copier

Guéhi Thomas Daquin et Vincent Bonneau en séance d'entraînement © Radio France - Daniel Morin

Des conseils de pro... écoutés et appliqués © Radio France - Daniel Morin

Jamais plus de 14 élèves par séance ; un entraînement sur mesure ! © Radio France - Daniel Morin