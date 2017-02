Une affiche – une histoire : les « Maradona » de Caen contre Bordeaux

Dans l’histoire des confrontations Caen-Bordeaux un match a marqué les esprits : le 24 novembre 2007. Ce soir-là le Stade Malherbe a réussi le plus gros score de son histoire en L1 !

Le Stade Malherbe de Caen et Bordeaux se sont affrontés 14 fois en Normandie. Et le bilan est flatteur : 9 victoires caennaises pour 3 nuls et 2 victoires bordelaises. L’un de ces matchs figure même dans le livre des records pour les Caennais : 5-0 pour les Malherbistes lors de la 15e journée du Championnat 2007-2008. Notre chronique « une affiche-une histoire » va donc vous permettre de revivre les buts (JP. Blimo et J. Caillard aux commentaires) et les réactions de Laurent Blanc, Franck Dumas… et Franck Jurietti, défenseurs bordelais très énervé contre le comportement des Caennais qui, disait-il, ce sont pris « pour des Maradona »

ECOUTEZ "Une affiche-une histoire"