Une aide financière exceptionnelle des collectivités pour l'ASNL ?

Nancy, France

Les collectivités locales vont-elles aider l'AS Nancy Lorraine à se sortir d'un mauvais pas ? Alors que le club doit son maintien en Ligue 2 au versement par Jacques Rousselot, son actionnaire, d'environ cinq millions d'euros, l'ASNL a sollicité la Ville de Nancy, la Métropole du Grand Nancy, le Département de Meurthe-et-Moselle et la Région Grand Est pour obtenir des crédits supplémentaires cette saison.

Jacques Rousselot a réuni les principaux élus concernés (Laurent Hénart, André Rossinot, Mathieu Klein, Valérie Debord, Eric Pensalfini et Henry Lemoine) début juillet pour les convaincre de donner ce coup de pouce. Le maintien en Ligue 2 décidé en appel par la DNCG n'a pas éloigné tous les problèmes. La situation du club reste préoccupante pour une ASNL passée tout près du gouffre et d'une disparition pure et simple en cas de relégation. Une fin qui aurait eu des conséquences très concrètes pour la Métropole, propriétaire du stade, et qui se serait retrouvée sans locataire, mais aussi pour la Ville, le Département et la Région, qui auraient perdu un outil d'attractivité et de promotion du territoire.

Un million d'euros de plus ?

Le principe d'une aide d'environ un million d'euros a été discuté lors de cette réunion mais avec des contreparties, explique le vice-président de la Métropole chargé des Sports Eric Pensalfini :

"On trouve que contractuellement, l'ASNL doit faire un peu plus d'efforts avec le territoire, notamment aussi peut-être monter des projets dans les quartiers. Le deuxième point, c'est sur le plan financier, de nous montrer comment l'ASNL, en Ligue 2, compte s'y prendre pour faire des économies. Le troisième point, c'est de passer ce stade de vouloir vendre le club et de continuer ces prospections, et de trouver des partenaires privés parce qu'on voit bien que les collectivités locales sont à bout de souffle en matière de subventions."

Il faudra d'ailleurs trouver une majorité dans toute ces collectivités pour voter cette enveloppe exceptionnelle en fin d'année, ce ne sera pas forcément évident. Il faudra convaincre d'autant qu'un club comme l'AS Nancy Lorraine est une société privée et que les collectivités n'ont pas le pouvoir de s'immiscer dans sa gestion.