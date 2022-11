Une ASNL atone s'incline logiquement au Red-Star (1-0)

L'ASNL s'est inclinée ce vendredi soir pour la cinquième fois de la saison. Battue à Saint-Ouen par le Red-Star, 1-0, l'AS Nancy Lorraine a montré trop peu pour pouvoir rivaliser avec un adversaire qui devrait se mêler à la lutte pour l'accession en Ligue 2. Au classement , l'ASNL est 11ème et se rapproche dangereusement du Mans, premier relégable.

Une prestation insuffisante

Pour l'ASNL, cette confrontation était un vrai test face à une formation tout aussi ambitieuse qu'elle. Malheureusement, le constat est sans appel : aujourd'hui, l'ASNL est à sa place et ne peut envisager autre chose que le maintien. Parfois fragile défensivement et surtout peu inoffensive, l'équipe d'Albert Cartier a subi la domination du Red-Star, et sans un bon Martin Sourzac, l'addition aurait pu être plus salée.

La réaction du coach Albert Cartier après la défaite au Red-Star

Collectivement, l'ASNL ne trouve plus les clés pour inverser le cours d'un match et son animation ne lui offre aucune porte de sortie. Ce vendredi soir, contre le Red-Star, l'ASNL s'est montrée maladroite dans le dernier geste et a dû attendre la 86ème minute pour inquiéter véritablement, Ludovic Butelle, sur une frappe lointaine de Lamine Cissé. Cela montre les limites actuelles d'une équipe qui sans toutes ses forces, et sans des renforts lors du prochain mercato, devra aussi regarder toujours derrière elle.