Une attaquante internationale chinoise signe au DFCO

"Expérience internationale, qualités techniques, vitesse." Voilà les arguments du manager de la section féminine du DFCO, Sylvain Carric, pour justifier le choix de cette jeune attaquante, 26 ans, et 16 sélections au compteur avec la Chine. Chengshu Wu, alias Xixi (à prononcer Chichi), formée au club de Jiangsu, évoluait jusqu'à présent en ligue australienne, dans le club de Canberra United.

Elle s'engage pour deux ans avec Dijon, avec dit-elle, l'ambition de s'améliorer. "Pendant la coupe du monde, j'ai réalisé l'écart entre le football européen et asiatique", explique la vainqueure de la coupe d'Asie 2022. "La Division 1 française est un grand chjampionnat et le DFCO me semble être un bon club pour progresser."

Xixi est la première joueuse asiatique à signer à Dijon, elle portera le numéro 15 lors de cette saison 2023/2024 qui démarrera le 16 septembre sur la pelouse de Montpellier.