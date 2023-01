"Une aventure excitante" pour le nouvel entraîneur de l'AS Nancy Lorraine Benoît Pedretti

Ce n'est pas un illustre inconnu puisque Benoît Pedretti a connu de belles heures en tant que joueur dans les championnats professionnels français, y compris à l'AS Nancy Lorraine. Mais surtout, il a été une première fois enlevé à son équipe réserve de l'ASNL pour faire l'intérim entre Daniel Stendel et Albert Cartier fin 2021. Une première expérience qu'il avait souhaitée à l'époque stopper, le temps de prendre en expérience à la tête d'un banc. Plus d'un an plus tard, il se dit fin prêt et succède ce jeudi à Albert Cartier, tout juste mis à pied .

ⓘ Publicité

Une nouvelle aventure

Selon ses propres mots, il n'y a effectivement plus rien à voir avec le Benoît Pedretti aperçu pendant plus de 3 mois lors de la saison dernière. "Je n'étais pas forcément préparé la dernière fois", reconnaît-il, malgré un bilan à l'époque presque à l'équilibre de 4 victoires, 4 nuls et 5 défaites. Depuis, le coach a fourbi ses armes avec la réserve et se montre désormais opérationnel. "La fonction m'amène de l'expérience, des billes et je me sens un entraîneur différent", plaide-t-il.

Opération maintien

"C'est une aventure excitante", confie-t-il ce jeudi, jour de sa nomination. A 42 ans, Benoît Pedretti va donc devoir mener une équipe en mauvaise santé, actuellement relégable, en 13ème position du championnat de National. "La spirale est compliquée, mais l'état d'esprit est bon et totalement différent du groupe de l'année dernière", décrit-il après avoir mené des entretiens individuels avec ses troupes ce jeudi. "Ils ont envie de bien faire et cette situation les mine. Il faut donc proposer un jeu attrayant pour qu'ils adhèrent", ajoute-t-il.

Passer les diplômes

Outre l'apport souhaité de sérénité, et l'opération maintien qui va l'occuper pendant toute la deuxième partie de saison, Benoît Pedretti doit également mener de front le coaching de l'ASNL et le passage de ses diplômes d'entraîneur. "Ce sera possible de le faire car je n'ai plus que quatre sessions à passer", explique-t-il. En attendant, il aura une première occasion de faire une première revue d'effectif ce vendredi à 19h lors d'un premier match amical à Rodange au Luxembourg.