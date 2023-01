"Une belle journée frustrante", Evreux éliminé de la Coupe de France par Bastia aux tirs aux buts

Ils sont passés à deux minutes. A deux minutes d'éliminer le SC Bastia, de connaître un seizièmes de finale de la Coupe de France, et de renflouer les caisses du club. Ils vont y repenser, à ce tir dévié de Sébastien Salles-Lamonge, le milieu bastiais, dans le temps additionnel du match, qui a permis au Sporting d'égaliser contre Evreux. "Un ballon merdique qui traîne dans la surface, c'est encore plus frustrant", souffle l'entraîneur d'Evreux, Romaric Bultel. Le gardien, Alexandre Lefebvre, était masqué, et voilà Bastia qui égalise à la dernière minute.

Evreux avait pourtant fait la course en tête, depuis la seizième minute, et ce but d'Ikauar Mendes, un ballon bien donné par Gomis, sur lequel il s'y prend à deux fois pour tromper Boucher, le gardien corse. "C'est ça qu'on aurait dû retenir du match, ce but, l'abnégation, le cœur qu'on y a mis, détaille Romaric Bultel, pas les tirs aux buts."

Des tirs aux buts fatals à Evreux

Car il restait cette fameuse séance de tirs aux buts. Les tireurs bastiais ne l'avaient pas spécialement préparés. Le gardien d'Evreux, si. "J'ai imaginé cette scène avant le match, confie Alexandre Lefebvre. J'ai cherché des vidéos sur YouTube de leurs tirs aux buts, je n'en avait pas trouvé donc je l'ai fait à l'instinct, je sors le premier et je me dis qu'on peut le faire. Mais pour être honnête, on voit la différence entre nos tirs, et les leurs, ils sont puissants, très difficiles à arrêter."

Le gardien a pourtant stoppé la première tentative corse, mais cela n'aura pas suffit. Bastia s'impose 4-3, et se qualifie pour les seizièmes. Le rêve d'Evreux s'arrête là et l'attaquant rouennais Jean Gomis ne savait plus trop quoi penser après la rencontre : "Ce sont des sentiments partagés, entre le fait d'être la première équipe de l'Evreux FC a avoir atteint un 32e de finale, et se faire sortir à la dernière minute après avoir mené quasiment tout le match..."

Le coach de Bastia, ancien de Quevilly, Régis Brouard, a salué une équipe d'Evreux "valeureuse, combative", qui a réalisé "un vrai match de Coupe de France". Le bastiais a même parlé de ce match comme d'un "piège", sur une pelouse de Pacy-Ménilles en très mauvais état.