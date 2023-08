"Une catastrophe si le FC Sochaux n'existait plus" pour l'ensemble du foot en Bourgogne-Franche-Comté

Dans quelle division jouera le FC Sochaux-Montbéliard en cette saison 2023/2024 ? En National ? En National 3 voire en dessous en cas de dépôt de bilan ? Le feuilleton s'éternise mais le dénouement semble imminent : le club du Doubs et ses repreneurs doivent faire valider leurs comptes - et le projet "FCSM 2028" - jeudi 17 août 2023 devant la DNCG. Voir le club rester en National et conserver son statut professionnel serait vraiment un moindre mal pour Jean-François Gondellier, président délégué de la Ligue de football de Bourgogne-Franche-Comté. Dans le cas contraire, tout le football amateur de la région - 97.000 licenciés la saison dernière - pourrait en pâtir.

En quoi le sort du FC Sochaux-Montbéliard concerne en fait tout le football amateur en Bourgogne-Franche-Comté ?

Ça peut impacter l'ensemble, parce que l'équipe A du FC Sochaux va peut-être jouer au niveau de l'équipe B, en National 3. Et donc les clubs burgo-comtois joueront contre l'équipe première de Sochaux, alors qu'ils avaient l'habitude de jouer contre l'équipe 2. À partir du moment où on nivelle, il est inévitable que les équipes de Sochaux, globalement, vont baisser de niveau. Naturellement, ça va baisser notre niveau général. Et le pire, si le club n'existait plus, ce serait une catastrophe sur le territoire. Sochaux, c'est l'équipe première, mais c'est aussi un réservoir, un centre de formation.

Ce n'est donc pas qu'un problème franc-comtois ...

Pas du tout, on n'est pas sur la Franche-Comté, on est sur le football régional, territorial ! Au niveau de la Ligue, que ce soit l'AJ Auxerre (reléguée de Ligue 1 à Ligue 2), le DFCO (relégué de Ligue 2 à National) ou Sochaux, c'est le même bateau. Malheureusement, on n'a pas été gâtés cet été. Il faut vite relever la tête pour ces trois clubs-là, des phares de notre région.

Qu'espérez-vous pour les prochains jours ?

Je croise les doigts et je fais confiance à ceux qui ont repris le club et qui se battent pour y arriver. J'espère que tout le dossier de Sochaux sera clair et net pour passer devant la DNCG, qu'il pourra repartir d'une façon propre. Pour tout le territoire, c'est un plus, et pour tout l'ensemble du football ! Quand on regarde le nombre de joueurs de Sochaux qui ont déjà quitté la région , c'est très dommageable pour notre niveau du football.